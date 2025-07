Juventus, lo schiaffo Douglas Luiz diventa un intrigo internazionale: le voci su Inter e United. Il pugno di ferro di Comolli

Il giocatore brasiliano non si è presentato in ritiro e il club bianconero sceglierà la linea dura: in Premier League l’interesse di tre squadre. L’agente in Italia ma parlare di Zirkzee

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un nuovo caso da affrontare, estate caldissima quella della Juventus che deve fare i conti con più di una vicenda spinosa. La situazione Vlahovic sembrava quella più complicata ma ora lo schiaffo di Douglas Luiz di non presentarsi in ritiro alla Continassa rischia di essere una vicenda ancora più esplosiva con cui fare i conti.

Juventus-Douglas Luiz: punto di rottura

La decisione di Douglas Luiz di non presentarsi al raduno nella prima giornata di preparazione alla Continassa ha scatenato un putiferio in casa bianconera. Dopo una stagione decisamente disastrosa, il brasiliano sembra aver voluto dare l’ultimo schiaffo alla Vecchia Signora provando a forzare la mano al club ma finendo per mettersi in una situazione complicata. Il rapporto tra il giocatore e l’ambiente non è mai veramente decollato e ora si arriva alla rottura totale. Comolli, molto probabilmente, sceglierà la strada del pugno di ferro nei confronti dell’ex Aston Villa con una multa molto salata e l’esclusione dal gruppo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’intreccio con Inter e Manchester United

Giornata convulsa quella che ha riguardato Douglas Luiz, nel pomeriggio arriva la voce dell’arrivo alla Continassa del suo procuratore ma non arrivano notizie ufficiali in merito. Il volto italiano della Sports Investigative UK (società che gestisce la procura del centrocampista) è Gian Maria Montesano che arriva invece nella sede dell’Inter. E come spesso capita in tempi did mercato si scatenano le voci su un possibile interessamento dell’Inter per il giocatore. In realtà la presenza del braccio destro di Kia Joorabchian nella sede nerazzurro non è legata al giocatore bianconero ma una situazione completamente diversa e che riguarda Joshua Zirkzee. Nelle ultime ore l’Inter si è messa sulle tracce dell’ex Bologna come possibile alternativa a Lookman.

La Premier guarda interessata

La vicenda Douglas Luiz ha fatto subito il giro del web valicando presto i confini italiani, il giocatore infatti ha tantissimi estimatori in Inghilterra: in prima linea ci sono West Ham, Everton e Nottingham Forest che sarebbero pronti a lanciare l’assalto. E ci sarebbe anche l’interessamento dello stesso Manchester United (a confondere ancora di più le idee sulla situazione). Ma la trattativa per portarlo via da Torino non sarà semplice e di sicuro in questo momento la Juve non è propensa a sconti per rendere felice il giocatore. Solo un anno fa la valutazione del brasiliano era di 50 milioni (28 milioni più i cartellini di Barrenechea e Iling Junior), ora la prospettiva è quella di un prestito con obbligo di riscatto.