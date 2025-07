Juventus, scoppia caso Douglas Luiz al primo giorno di lavoro: David e Conceicao assenti, Vlahovic c'è

Il brasiliano era atteso alla Continassa, sarà multato: visite mediche per Arthur, abbraccio tra Tudor e Bremer, ci sono anche Vlahovic e Arthur

Primo giorno di scuola per la Juventus che, in ritardo rispetto agli altri club per le vacanze obbligatorie dopo il Mondiale per club, si è radunata alla Continassa. Il gruppo non è ancora al completo e non solo perché Tudor aspetta buone notizie dal mercato e nuovi acquisti ma se l’assenza di David e Conceicao era prevista, non così quella di Douglas Luiz.

Douglas Luiz assente ingiustificato

Il brasiliano è assente ingiustificato: avrebbe dovuto presentarsi insieme a tutti gli altri reduci dal Mondiale in Usa ma non si è visto. La Juventus prenderà dei provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. Su di lui, nelle scorse settimane, si erano mosse West Ham, Everton e Liverpool ma con offerte ritenute poco soddisfacenti.

Perchè David e Conceicao non ci sono

Mancano all’appello anche l’unico vero nuovo acquisto, cioè David, e Conceicao che dopo un lungo tira e molla è stato riscattato ma le loro assenze erano programmate. Il bomber deve svolgere ancora le ultime pratiche burocratiche ma potrebbe già essere a disposizione da venerdì. L’esterno portoghese, invece, godrà di qualche giorno di vacanza extra. Tutto concordato, dunque, e soprattutto sotto controllo. Nessun problema per Joao Mario che – dopo le visite mediche e la firma – sarà regolarmente a disposizione del suo nuovo allenatore.

Alla spicciolata sono arrivati tutti gli altri, da Vlahovic (che resta separato in casa) a Koopmeiners: nessuno si è fermato per salutare i circa 200 tifosi presenti allo Juve Center. Nel video postato sui social dalla Juventus, però, si notano alcuni aspetti del dietro le quinte dell’arrivo dei calciatori alla Continassa. Tra questi, un caloroso abbraccio di Igor Tudor a Gleison Bremer.

C’è anche Arthur tra i convocati. Il centrocampista brasiliano ha svolto le visite mediche di inizio stagione e si allenerà alla Continassa in attesa di trovare una nuova squadra. Con lui Miretti, destinato egualmente alla cessione. Oggi potrebbe esserci un primo confronto informale con lo staff tecnico in vista delle valutazioni sul suo futuro (piace molto a Conte al Napoli). Anche i giocatori fuori dal progetto tecnico di Tudor, infatti, si alleneranno con i compagni come Tiago Djalò e Facundo Gonzalez.

Il programma della Juventus

La squadra rimarrà alla Continassa fino alla fine del mese. Il 2 agosto, prima della partenza per il ritiro tedesco di Herzogenaurach, i bianconeri affronteranno la Reggiana. A seguire, il 10 agosto se la vedranno con il Borussia Dortmund, il il 13 agosto con la Next Gen e il 16 contro l’Atalanta.