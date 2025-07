Napoli: "Antonio Conte lo vuole subito", la frase rubata a Manna rivela l'obiettivo degli azzurri

Il ds intercettato al telefono mentre era al ristorante, la richiesta del tecnico è perentoria: si riferisce a Miretti o a Milinkovic-Savic?

Non si ferma il Napoli, nè in campo – dove Conte sta torchiando tutti, vecchi e nuovi, con i suoi consueti metodi – nè fuori dove il ds Manna è attivissimo sul mercato. Il club azzurro, a differenza di tutte le rivali, si è mosso con tempismo ed ha già assicurato al tecnico tante facce nuove, da De Bruyne a Beukema, da Lucca a Lang e Marianucci, ma non è finita. Mancano ancora tre pedine e il ds Manna sta lavorando senza sosta.

La frase di Manna al ristorante

L’aveva chiesto da mesi, Conte. Il suo desiderio era di avere la rosa già al completo o quasi per il ritiro di Dimaro, che finisce domenica, e la società sta facendo di tutto per accontentarlo. In questi giorni Manna lo si vede perennemente al telefono e i cronisti hanno intercettato una sua frase mentre era al ristorante. Ignoto l’interlocuore, chiaro il concetto: “Antonio lo vuole subito”. Un pressing feroce per sbloccare una trattativa e portare un altro nuovo acquisto in ritiro.

Miretti e Milinkovic-Savic nel mirino

Chi era il mister X di cui parlava Manna? Inizialmente sembrava si riferisse a Ndoye, con la trattativa ancora in stand-by e il Bologna che non intende fare sconti. Indizi successivi hanno parzialmente chiarito la vicenda. Sono due i giocatori che Conte aspetta con ansia, il portiere Milinkovic-Savic e Miretti. Sarebbe proprio l’ex bianconero quello che “Antonio vuole subito”.

Perché Conte vuole l’ex Juve

Vecchio pallino anche di Manna, che l’ha visto crescere nella Next Gen ed esplodere in bianconero prima dell’anno in prestito al Genoa, Miretti è il nome chiesto da Conte per completare le coppie a centrocampo. Può agire come vice-Lobotka in regia o come interno ed andrebbe a chiudere il reparto che già vede in rosa Anguissa, Gilmour, McTominay, l’ex Lecce Hasa e De Bruyne (che viene considerato però più offensivo). Proprio per provarlo negli schemi il tecnico azzurro vorrebbe Miretti il prima possibile, già entro domenica.