Napoli, Sterling la nuova alternativa a Ndoye: stavolta l’acquisto dalla Premier scatena malumori tra i tifosi

In attesa di una risposta dal Bologna per lo svizzero, il d.s. Manna ha parlato col Chelsea dell’ex nazionale inglese: uno nome che non piace alla piazza partenopea

Il Napoli potrebbe trovare in Premier anche al soluzione per la fascia sinistra dell’attacco: è Raheem Sterling la nuova alternativa di mercato a Dan Ndoye, che resta il primo obiettivo di mercato del d.s. Giovanni Manna.

Ndoye, il Napoli aspetta la risposta del Bologna

Il Bologna riflette, il Napoli aspetta. Con la sua ultima offerta, il club partenopeo ha soddisfatto la richiesta di 40 milioni di euro che la società felsinea aveva avanzato per Dan Ndoye: il d.s. Giovanni Manna ha messo sul piatto una proposta da 9 milioni di euro per il prestito, obbligo di riscatto fissato a 26 milioni più altri 5 milioni di bonus in favore del club rossoblù. In attesa di una risposta del Bologna, però, Manna ha continuato a muoversi.

Sterling alternativa a Ndoye

Secondo il Corriere dello Sport, il d.s. del Napoli ha infatti contattato il Chelsea per sondare l’eventuale richiesta dei Blues per la cessione di Raheem Sterling, esperto attaccante esterno appena rientrato dal prestito all’Arsenal. Sterling ha vissuto ai margini del progetto tecnico di Mikel Arteta, collezionando solo un gol in 28 presenze, ma viene ritenuto da Manna un attaccante funzionale alle richieste di Antonio Conte. Vedremo se il Napoli affonderà il colpo sull’inglese: il suo nome, intanto, ha scatenato i malumori dei tifosi.

I tifosi si ribellano all’arrivo di Sterling

Sterling, infatti, non ha suscitato lo stesso entusiasmo di altri giocatori che il Napoli ha prelevato dalla Premier League. Per molti tifosi, l’ex compagno di Kevin De Bruyne al Manchester City è ormai un giocatore a fine carriera. “Basso, costoso, non copre nemmeno i figli prima di dormire: a che serve?”, domanda Area Draghi su X. “Ha 31 anni e un ingaggio faraonico, in compenso non ha fisico e non difende: l’opposto di Ndoye”, attacca Vinc. “Un ex giocatore che prende 20 milioni di stipendio”, il giudizio di Nirvana. “Faceva pena 10 anni fa, oggi mi fa ribrezzo”, il giudizio spietato di Lorenzo.

“Sterling è finito, Ndoye tutta la vita”, sintetizza Pappo’. Ma c’è anche chi, giudica positiva questa notizia: “Sterling non può mai essere un obiettivo: è la conferma che alla fine prenderemo Ndoye. Scontatissimo”, il parere di Kvara77.