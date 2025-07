F1, disastro Hamilton nelle qualifiche Sprint: "Prima volta che mi capita in carriera". Leclerc: "Divario enorme"

Le voci dei protagonisti al termine della sessione di oggi, che ha aperto un weekend attesissimo all'ombra del circuito di Spa Francorchamps. Ancora un venerdì nero per la Ferrari

Dal dominio McLaren all’ambizione di Max Verstappen (secondo), fino ad arrivare alle Mercedes e alle prestazioni di Lewis Hamilton e Charles Leclerc nelle qualifiche della gara sprint del Belgio. Disastro per il pilota britannico della Ferrari e per Kimi Antonelli, fuori in Q1. Entriamo nel dettaglio delle voci dei protagonisti, tra analisi e riflessioni al termine della sessione pomeridiana.

Piastri: “Bel giro, piccolo spavento in Q2”

Non può che essere soddisfatto Oscar Piastri, dominatore assoluto di queste qualifiche Sprint in Belgio con mezzo secondo su Verstappen. Il pilota McLaren ha così commentato a Sky Sport: “È stato un bel giro. Ho avuto un piccolo spavento in Q2 con il tempo cancellato, ma nel complesso la macchina si è comportata molto bene per tutta la giornata. Sono riuscito a mettere insieme diversi buoni giri”.

L’australiano ha quindi lodato il lavoro del team e la MCL39, apprezzando nella vettura il suo bilanciamento, “e quando è così è divertente da guidare, anche se si può guadagnare ancora un decimo. Però sono soddisfatto: sin dal primo giro siamo riusciti a trovare una buona finestra di funzionamento e qui a Spa ho sempre avuto un buon feeling”.

Quindi ha concluso: “Anche nei weekend passati il passo era valido, anche se i risultati non lo hanno mostrato del tutto. Le Red Bull restano molto forti sui rettilinei e partire davanti qui a Spa non è per forza un vantaggio, anzi, può rappresentare uno svantaggio. Ma il nostro ritmo sembra buono e spero di confermare anche domani queste sensazioni”.

Norris risponde a Piastri: “Sono abbastanza veloce, ma…”

Prestazione incredibile di Piastri nelle qualifiche che avvicinano i piloti alla gara sprint di domani in Belgio. Sei decimi al compagno di squadra Lando Norris (terzo), che non molla a pochi passi dalle tappe cruciali del weekend: “Sono stato abbastanza veloce, direi, è l’unica cosa che posso dire non è stato il giro più pulito, ma il distacco è abbastanza grande dal primo posto. Non sono troppo dispiaciuto perché è solo la sprint, per cui nulla di cui preoccuparsi troppo, però ho qualcosa su cui lavorare. È impossibile dire se il mio giro di preparazione abbia usurato le mie gomme, magari me le ha rese migliori, non lo puoi mai sapere, bisogna analizzare”.

E parlando di Piastri, il 4 fa squadra: “Oscar è riuscito a mettere tutto insieme alla fine. È un weekend in cui ci sono tanti punti in palio ed è soltanto venerdì, non parliamo troppo presto. Vorremmo essere più veloci, certo, ma la situazione adesso è questa. Devo fare qualcosa di meglio, lavorando anche stanotte”.

Disastro Ferrari, Hamilton: “Prima volta che mi capita in carriera”

Malissimo Lewis Hamilton, che ha dovuto alzare bandiera bianca in Q1 a causa di un testacoda. Senza parole anche il fuoriclasse britannico della Scuderia Ferrari: “Ho avuto un problema alla chicane, mi sono girato dopo un bloccaggio al posteriore. Credo sia la prima volta che mi capita in carriera”.

Nuova sospensione posteriore per la Ferrari, ma ad oggi Hamilton non riesce a valutarne l’effetto: “Non la valuto alla grande, non ho nessuna sensazione positiva – ha ammesso l’ex campione della Mercedes –. Domani è un altro giorno e cercheremo di fare qualcosa. Ora è frustrante perché è stato fatto tanto lavoro e trovarsi in questa situazione non è piacevole”. Leclerc, invece, promuove gli aggiornamenti: “Ho sentito l’impatto delle modifiche, ma oggi il distacco è enorme. Sono sicuro che abbiamo fatto un passo avanti, ma per qualche motivo la McLaren sembra essere ancora più veloce del solito su questa pista. Quindi è un po’ deludente da questo punto di vista. Penso che abbiamo visto quello che cercavamo con gli aggiornamenti, però è un peccato avere una qualifica così difficile, soprattutto in termini di distacchi”.

Verstappen soddisfatto: “Abbiamo ottenuto il massimo oggi”

Max Verstappen seconda forza in griglia, nonostante il mezzo secondo rifilato da Oscar Piastri nelle qualifiche di oggi: “Credo che abbia ottenuto il massimo oggi – ha commentato l’olandese –. Essere secondi dietro di loro è già un buon risultato per noi. Mi sono divertito, il giro è stato buono: certo, il distacco è molto ampio ma lo era anche nelle prove libere, dunque non è stato una grande sorpresa. Dobbiamo solo concentrarci su noi stessi, lavorare sul bilanciamento della vettura e cercare di andare più veloci”.

L’olandese ha anche spiegato i possibili vantaggi che la Red Bull potrebbe avere nella Sprint Race di domani: “Posso sfruttare il vantaggio in rettilineo all’inizio della Sprint, ma non credo che andare più veloce nel primo settore conti molto quando sei mezzo secondo più lento. Dobbiamo solo disputare la nostra gara e vedere cosa possiamo fare. Gli aggiornamenti? Penso abbiano dato qualcosa alla macchina, ma è sempre difficile dire esattamente cosa fanno in un weekend Sprint. Se poi guardi il gap non è quello che vogliamo – ha concluso quindi Verstappen – : noi continuiamo a cercare prestazioni migliori, ma anche altre squadre fanno lo stesso”.

Leclerc ammette: “Divario enorme”

Sorriso a metà per Charles Leclerc, che ha fatto il suo in questo venerdì, pur consapevole dei limiti della Ferrari e della distanza, oggi incolmabile, con le McLaren: “Il divario è enorme, – ha sottolineato il monegasco – non sono sicuro che abbiamo fatto un passo in avanti, ma abbiamo trovato quello che cercavamo con questi aggiornamenti. È un peccato per il divario. Il feeling è buono, di questo sono contento, ma abbiamo anche accusato un distacco di 7 decimi. Abbiamo tanto lavoro da fare, ci serve più grip che ci manca”.