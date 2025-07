F1 Sprint Gp Belgio griglia di partenza: Piastri in pole, prima fila Verstappen. Leclerc quarto, inferno Hamilton 18°

La griglia di partenza della Sprint del Gran Premio del Belgio a Spa tredicesima prova del Mondiale di F1 con Piastri in pole davanti Verstappen e Norris. Quarto Leclerc, solo 18° Hamilton

Con un giro pazzesco Oscar Piastri si è preso la pole nella Sprint Race del Gran Premio del Belgio. Sarà lui a scattare al palo allo spegnimento del semaforo sabato mattina alle 12 sulla pista di Spa. Con lui in prima fila la Red Bull di Max Verstappen, in seconda ci saranno l’altra McLaren di Norris e la prima Ferrari, l’unica arrivata in SQ3, quella di Charles Leclerc. L’altra rossa invece partirà dall’inferno della 18sima posizione con Lewis Hamilton eliminato in SQ1.

La griglia di partenza della Sprint del GP del Belgio

1ª fila 1. Oscar Piastri 1:40.510

McLaren 2. Max Verstappen 1:40.987

Red Bull 2ª fila 3. Lando Norris 1:41.128

McLaren 4. Charles Leclerc 1:41.278

Ferrari 3ª fila 5. Esteban Ocon 1:41.565

Haas 6. Carlos Sainz 1:41.761

Williams 4ª fila 7. Oliver Bearman 1:41.857

Haas 8. Pierre Gasly 1:41.959

Alpine 5ª fila 9. Isack Hadjar 1:41.971

Racing Bulls 10. Gabriel Bortoleto 1:42.176

Kick Sauber 6ª fila 11. Liam Lawson 1:42.169

Racing Bulls 12. Yuki Tsunoda 1:42.184

Red Bull 7ª fila 13. George Russell 1:42.330

Mercedes 14. Fernando Alonso 1:42.453

Aston Martin 8ª fila 15. Lance Stroll 1:42.832

Aston Martin 16. Alexander Albon 1:43.212

Williams 9ª fila 17. Nico Hülkenberg 1:43.217

Kick Sauber 18. Lewis Hamilton 1:43.408

Ferrari 10ª fila 19. Franco Colapinto 1:43.587

Alpine 20. Kimi Antonelli 1:45.394

Mercedes