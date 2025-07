Napoli, la festa con Conte si trasforma in polemica: fischi e rabbia sotto la pioggia

Tanti tifosi in piazza a Dimaro hanno dovuto aspettare 40 minuti per uno show velocissimo e senza poter fare domande al tecnico

Era uno degli appuntamenti più attesi nel ritiro del Napoli a Dimaro: l’incontro in piazza tra Conte e il suo staff e i tifosi, una sorta di abbraccio globale con lo scudetto sul petto e l’occasione per i fan di poter scambiare qualche parola con l’allenatore ma quello andato in scena ieri sera è stato un vero autogol, non il primo da quando gli azzurri hanno iniziato la preparazione, che ha scatenato una bufera in Val di Sole e sui social.

L’errore del Napoli

Sui volantini e nei programmi il Napoli aveva fissato l’orario dell’incontro con Conte alle 20.30 e ben prima di quell’ora tantissimi tifosi avevano affollato l’area eventi, sotto un vero e proprio diluvio che si era abbattutto su tutta la Val di Sole. Armati di ombrelli e pazienza i tifosi hanno però dovuto attendere fin oltre le 21 prima che si facesse vivo qualcuno sul palco, tra fischi e proteste.

Le scuse del club

Alla fine il responsabile della comunicazione Nicola Lombardo si è presentato, esternando scuse poco convinte: “Ci scusiamo per il ritardo. Cosa facciamo andiamo avanti? Se siete d’accordo procediamo altrimenti no”.

L’intervento di Conte

Conte ha quindi preso la parola e ha detto: “Fa molto piacere ritrovarci dopo un anno con qualcosa di importante sulla maglia. È avvenuto qualcosa di bellissimo, ci avete sostenuto sempre, dall’inizio alla fine. Mi ricordo benissimo che alla prima partita in Coppa Italia col Modena c’erano 50mila persone. Solo per fa capire la passione del tifoso napoletano e che ci avete trasmesso. Ci auguriamo di avervi reso orgogliosi. La squadra ha sempre giocato per senso di appartenenza e rispetto nei vostri confronti, sapendo che avevamo una stagione da ripagare. Penso che ci siamo tolti grandi soddisfazioni”.

“Ora, quello che dico sempre, cerchiamo di essere molto intelligenti e umili. Perché chi è umile è intelligente, la presunzione e l’arroganza fa parte delle persone poco intelligenti. Da persone intelligenti, sappiamo i valori, valori che ci possono portare a fare qualcosa di importante, sono quelli del lavoro, della serietà, della professionalità e dell’appartenenza. Poi il resto sono tutte caz.ate!”.

Dopo le parole di Lele Oriali, che ha sottolineato più volte la necessità di mantenere un basso profilo, l’evento si è chiuso con la presentazione di tutti gli altri membri dello staff di Conte. Durata dello show neanche 10 minuti, dopo la lunga attesa sotto la pioggia.

Le proteste dei tifosi

Sono volati fischi mentre sui social impazzavano commenti critici: “Lombardo si è comportato in modo arrogante con i tifosi che aspettavano da un’ora sotto la pioggia, famiglie con bambini e anziani, è stato vergognoso. Non è stato possibile neanche fare una domanda. È stata una mancanza di rispetto verso tutti noi!” e poi: “Otto ore per arrivare da Napoli e pochi minuti dedicati a noi tifosi…. Ci vorrebbe molto più rispetto. Complimenti all’arroganza del vostro “mago” della comunicazione” e anche: “Fatto restare un’ora la gente sotto la pioggia per 2 minuti di saluti dello staff. Organizzazione pessima”.

C’è chi scrive: “Ciò che ho trovato veramente irrispettoso e che mi ha infastidito, è stato il modo con cui ci si è giustificati per il ritardo e soprattutto iniziare la presentazione dicendo ” se volete lo facciamo se no ce ne andiamo”. Ecco, fare passare il tutto come un piacere piuttosto che un dovere nei confronti dei tifosi, proprio no!” e infine: “Sono tanti gli step da fare ancora per una società che aihme’ si conferma ancora una bancarella del torrone, dal ritardo all’entrata degli allenamenti, all’errore di stampa sulla maglia e non cambiarla, stasera, ma soprattutto tante chiacchiere per lo stadio nuovo, le infrastrutture giovanili, e i falsi arrivi di campioni, preannuciati e non ancora manifestatosi”.