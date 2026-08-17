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CALCIO SERIE A

Prossime partite e calendario completo del Napoli

Il calendario completo e tutte le prossime partite della stagione 2026/2027 del Napoli aggiornato al 17-08-2026 ore 10:10

Il Napoli è attualmente impegnato in 2 competizioni: Serie A e Coppa Italia. Queste le prossime partite, definite fino ad ora, che giocherà il Napoli:

  • Il 22/08/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro il Genoa (Genoa - Napoli)
  • Il 30/08/2026 alle ore 18:30 in Serie A contro il Como (Napoli - Como)
  • Il 05/09/2026 alle ore 18:00 in Serie A contro l'Inter (Inter - Napoli)
  • Il 13/09/2026 alle ore 18:00 in Serie A contro il Bologna (Napoli - Bologna)
  • Il 20/09/2026 alle ore 12:30 in Serie A contro la Fiorentina (Fiorentina - Napoli)
  • Il 11/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Frosinone (Napoli - Frosinone)
  • Il 17/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Venezia (Venezia - Napoli)
  • Il 25/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro la Roma (Napoli - Roma)
  • Il 28/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Monza (Monza - Napoli)
  • Il 01/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro la Juventus (Juventus - Napoli)
  • Il 08/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro la Lazio (Napoli - Lazio)
  • Il 22/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Torino (Napoli - Torino)
  • Il 29/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Sassuolo (Sassuolo - Napoli)
  • Il 02/12/2026 alle ore 01:00 in Coppa Italia contro il TBC (Napoli - TBC)
  • Il 06/12/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Lecce (Napoli - Lecce)
  • Il 13/12/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Milan (Napoli - Milan)
  • Il 20/12/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Atalanta (Atalanta - Napoli)
  • Il 03/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Parma (Parma - Napoli)
  • Il 06/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Cagliari (Napoli - Cagliari)
  • Il 10/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Udinese (Udinese - Napoli)
  • Il 17/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Fiorentina (Napoli - Fiorentina)
  • Il 24/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Como (Como - Napoli)
  • Il 31/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Inter (Napoli - Inter)
  • Il 07/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Lecce (Lecce - Napoli)
  • Il 14/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Juventus (Napoli - Juventus)
  • Il 21/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Lazio (Lazio - Napoli)
  • Il 28/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Frosinone (Frosinone - Napoli)
  • Il 07/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Parma (Napoli - Parma)
  • Il 14/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Bologna (Bologna - Napoli)
  • Il 21/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Venezia (Napoli - Venezia)
  • Il 04/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Cagliari (Cagliari - Napoli)
  • Il 11/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Sassuolo (Napoli - Sassuolo)
  • Il 18/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Milan (Milan - Napoli)
  • Il 25/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Udinese (Napoli - Udinese)
  • Il 02/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Roma (Roma - Napoli)
  • Il 09/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Monza (Napoli - Monza)
  • Il 16/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Genoa (Napoli - Genoa)
  • Il 23/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Torino (Torino - Napoli)
  • Il 30/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Atalanta (Napoli - Atalanta)

Questo il calendario completo delle partite giocate fino ad ora dal Napoli:

CHAMPIONS LEAGUE (Fase a gironi di finale)

18/09/2025 ore 21:00
  • Manchester City Napoli 2 - 0

CHAMPIONS LEAGUE (Fase a gironi di finale)

01/10/2025 ore 21:00
  • Napoli Sporting Lisbona 2 - 1

CHAMPIONS LEAGUE (Fase a gironi di finale)

21/10/2025 ore 21:00
  • PSV Eindhoven Napoli 6 - 2

CHAMPIONS LEAGUE (Fase a gironi di finale)

04/11/2025 ore 18:45
  • Napoli Eintracht Francoforte 0 - 0

CHAMPIONS LEAGUE (Fase a gironi di finale)

25/11/2025 ore 21:00
  • Napoli Qarabag 2 - 0

CHAMPIONS LEAGUE (Fase a gironi di finale)

10/12/2025 ore 21:00
  • Benfica Napoli 2 - 0

CHAMPIONS LEAGUE (Fase a gironi di finale)

20/01/2026 ore 21:00
  • Copenaghen Napoli 1 - 1

CHAMPIONS LEAGUE (Fase a gironi di finale)

28/01/2026 ore 21:00
  • Napoli Chelsea 2 - 3

Virgilio Sport - 17-08-2026 | 10:10

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