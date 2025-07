Portogallo, anche il presidente Rebelo de Sousa rende omaggio a Diogo Jota

Decine di portoghesi, dal presidente a un amico d’infanzia, piangono il calciatore 28enne Diogo Jota nella sua città natale, dopo la morte della stella del Liverpool e del fratello in un incidente stradale. Diogo Jota, 28 anni, e Andrè Silva, 25 anni, sono morti ieri, gioved’ 3 luglio 2025, dopo che il loro veicolo è uscito di strada su un’autostrada nel nord-ovest della Spagna ed è stato avvolto dalle fiamme, soltanto dieci giorni dopo il matrimonio dell’attaccante portoghese. La gente depone fiori per Diogo Jota anche fuori dallo stadio di Anfield a Liverpool: i tifosi dei Reds depongono fiori davanti allo stadio di Anfield in omaggio all’attaccante portoghese Diogo Jota, morto insieme al fratello in un incidente stradale.