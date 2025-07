Portogallo, i funerali di Diogo Jota e del fratello Andrè Silva

Familiari, tifosi, membri di club, numerose personalita’ del mondo del calcio e persone comuni hanno reso l’ultimo commosso addio all’attaccante del Liverpool e stella della nazionale portoghese, Diogo Jota, 28 anni, e al fratello Andre’ Silva, di 26, morti in un incidente stradale il 3 luglio vicino Zamora, nel nord della Spagna. La funzione funebre nella chiesa di Gondomar, localita’ di origine dei due calciatori, vicino a Porto, e’ stata celebrata dal vescovo di Oporto, Manuel Linda. Ma gia’ due ore prima centinaia di persone si erano riunite davanti al tempio, portando corone e bandiere del Portogallo. Accolto con un commosso applauso l’arrivo di Rute Cardoso, la giovane vedova di Diogo Jota e madre dei loro tre bambini, che si era unita in matrimonio con lui solo lo scorso 22 giugno. Fra i presenti anche i colleghi della nazionale di Diogo Jota, come Bernardo Silva e Bruno Fernandes, e una delegazione del Liverpool guidata dall’allenatore Arne Slot e dal capitano Virgil Van Dijk.