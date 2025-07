F1, Matteo Bobbi e Vicky Piria massacrano Hamilton in diretta: "Non si capisce cosa dice, errore da rookie"

I due opinionisti di Sky Sport F1, Matteo Bobbi e Vicky Piria hanno criticato pesantemente le parole e gli errori di Lewis Hamilton in questo week end del Gran Premio del Belgio

Due eliminazioni premature in qualifica e un piazzamento nelle retrovie nella Sprint. Il week end del Gran Premio del Belgio si sta rivelando un vero incubo per Lewis Hamilton. Che tra un flop e l’altro ha parlato anche degli aggiornamenti della Ferrari in maniera criptica lasciando intendere che Leclerc godesse già delle novità dal Canada. Per tutte queste ragioni il 7 volte campione del mondo è stato abbastanza criticato da Matteo Bobbi e Vicky Piria dai microfoni di Sky Sport F1. Parole dure.

Intanto ultim’ora da Spa: Lewis Hamilton parte dalla pit lane dopo aver cambiato la power unit sulla sua SF-25. Come lui anche Carlos Sainz, Fernando Alonso e Kimi Antonelli.

Hamilton in crisi, i dubbi sulle novità date prima a Leclerc

Tre indizi fanno una prova, eccome: 18° nella Sprint Qualify, 15° nella gara Sprint e 16° nelle qualifiche. Un Hamilton da sprofondo rosso quello che si è visto a Spa. Con l’aggravante di due eliminazioni in Q1 peraltro dipese da due suoi errori. In mezzo parole, parole parole, come canterebbe Mina.

Dopo la Sprint, Lewis aveva cercato giustificazioni alimentando un presunto giallo sugli aggiornamenti che Leclerc avrebbe provato prima di lui: «In Canada lui aveva una parte di questo pacchetto e ce l’ha avuta per un po’ di gare, per me la prima volta è stata qui. Charles aveva avuto un incidente a Montreal (nelle libere ndr) e io ho avuto la stessa esperienza venerdì».

Un sospetto o molto di più, una rivelazione come se Leclerc avesse beneficiato di un vantaggio già in Canada e poi Hamilton ha detto di aver guidato per la prima volta con la nuova sospensione come se il filming day al Mugello non contasse (a dire il vero un po’ a ragione essendo le regolazioni standard e le gomme demo): “Stavo solo riflettendo sul miglioramento che Charles ha avuto da Montreal e hai visto l’incidente che ha avuto lì ed era simile a quello che è successo a me ieri. Quindi si tratta solo di perfezionarlo. Venerdì è stata la prima volta che l’ho provato e penso che ora si tratti solo di perfezionarlo”.

Bobbi bacchetta Hamilton in diretta a Sky

Sulle parole post Sprint di Hamilton ci è andato giù pesante Matteo Bobbi opinionista Sky Sport F1 che in diretta ha avuto parole dure nei confronti del 7 volte campione del mondo: “Sono in tanti a non capire le dichiarazioni di Hamilton – le parole riportate dalla pagina Hammer Time – A Imola aveva negato totalmente l’arrivo di una nuova sospensione, che poi è arrivata. L’ha provata al Mugello, ci sono le foto a documentarlo, e due giorni fa ha affermato di non aver mai visto e guidato con una nuova sospensione. Ora parla del fatto che per lui è stata la prima volta, ma che Leclerc ha testato parte del pacchetto a Montreal. Io non so se hanno fatto qualcosa di specifico internamente solo per Charles, non dichiarandolo, ma l’unica novità portata da Ferrari fino a ieri è stato il fondo che ha debuttato in Austria. Onestamente, io non sto capendo nulla di quello che dice Hamilton da inizio anno”.

“Errore da rookie” l’accusa di Vicky Piria

Non è stata da meno l’altra colonna della squadra di Sky Motori per la F1, Vicky Piria che ha parlato del doppio errore che è costato a Hamilton altrettante eliminazioni in Q1 nelle due sessioni di qualifica: “Tra tutti i punti dove si può fare track limit, l’Eau Rouge è forse diventata in Formula 1 ormai una delle curve più facili. Per me è proprio un errore di valutazione, quando arrivi che ti inserisci prima a sinistra ci vuole una linea unica. I piloti si studiano i riferimenti millimetrici per poterla affrontare nello stesso modo tutti i giri. Prendere un track limit lì è un errore da rookie, oggi e anche ieri“

Lewis cambia la power unit e parte dalla pitlane

Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Carlos Sainz e Fernando Alonso partiranno dalla pit lane nel Gran Premio del Belgio che scatterà alle ore 15 sul circuito di Spa. Tutti e tre eliminati in Q1 in qualifica quindi costretti a partire nelle retrovie, hanno deciso di rompere il parco chiuso, cambiare come nel caso dell’inglese la power unit sulla sua SF-25, e cambiare anche gli assetti visto che nelle Ardenne sta piovendo da questa mattina e la gara sarà bagnata.