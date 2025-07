Gp Belgio: Norris in pole beffa Piastri, magia di Leclerc terzo davanti a Verstappen. Hamilton disastro bis

Ultimo aggiornamento: 26-07-2025 17:21

Riassunto dell'evento

Cambia il pilota ma non la monoposto in pole: Lando Norris ha conquistato la partenza al palo nel Gran Premio del Belgio. L’inglese ha beffato il favorito Oscar Piastri secondo e battuto di nuovo dopo la Sprint. In seconda fila c’è la Ferrari di un Leclerc che ha tirato fuori un coniglio dal cilindro riuscendo a battere Max Verstappen che ha fatto una sbavatura nell’ultimo time attack. Continua invece il week end da dimenticare a Spa di Lewis Hamilton eliminato anche oggi già in Q1 dopo aver conquistato in extremis il 9° tempo ma col tempo cancellato per track limits, partirà 16°. Fuori anche Antonelli partirà 18° davanti ad Alonso.

Incredibile epilogo del Q1: il 9° tempo è stato cancellato per track limits a Lewis Hamilton che quindi torna 16° e viene eliminato ancora una volta prematuramente in qualifica. Davvero un incubo per l’inglese questa Spa. Stessa sorte, pure lui come ieri, per Kimi Antonelli fuori dai 15 con Bortoleto, Colapinto, Alonso e Stroll. Norris il più veloce della prima sessione, secondo Piastri e poi Verstappen. Solo sesto Leclerc.

Le McLaren si confermano le più veloci a Spa anche in Q2: Piastri miglior tempo davanti a Norris e Verstappen, quarto Leclerc che risparmia un set di gomme. Torna in top5 Tsunoda. Dentro Bortoleto e Albon, fuori Hulkenberg e Sainz al pari delle due Haas di Ocon e Bearman, Gasly.

Abbonati qui a Now-TV per vedere la F1 in diretta streaming