Il Napoli si sblocca e scopre Lucca: gol e giocate nella vittoria sul Catanzaro. E arriva pure Milinkovic Savic  

Prima vittoria del pre-campionato azzurro firmata da Raspadori e dal centravanti ex Udinese, tra i migliori: finisce 2-1. Intanto il portiere ha effettuato le visite mediche

Lorenzo Lucca è stato il protagonista del 2-1 del Napoli sul Catanzaro, prima vittoria azzurra del pre-campionato: oltre a procurarsi e trasformare il rigore del raddoppio, il centravanti ex Udinese ha fatto vedere altre buone giocate. Intanto Antonio Conte si prepara ad accogliere Vanja Milinkovic Savic: il portiere ha effettuato le visite mediche.

Il Napoli di Conte si sblocca col Catanzaro

Alla seconda amichevole il Napoli si sblocca e conquista la prima vittoria del suo precampionato. Nel secondo test di Dimaro, i campioni d’Italia hanno battuto per 2-1 il Catanzaro mostrando una crescita sia sotto il profilo atletico che dell’organizzazione di gioco: nel primo tempo, con diversi titolari in campo, la squadra di Conte ha sbloccato al 5’ il risultato con Raspadori – schierato mezz’ala insieme a De Bruyne alle spalle del tridente composto da Lang, Lucca e Neres – e poi raddoppiato due minuti dopo con un rigore di Lucca.

Lucca tra i migliori col Catanzaro

Il centravanti ex Udinese è stato tra i migliori in campo. Lucca ha conquistato il rigore del 2-0 anticipando il portiere del Catanzaro e poi l’ha trasformato con freddezza, segnando il suo primo gol in maglia azzurra. Nei minuti successivi l’attaccante è stato nel vivo del gioco e strappato gli applausi del pubblico di Dimaro con un paio di belle giocate nell’uno contro uno con i difensori calabresi.

Nella ripresa Lucca ha lasciato il campo a Lukaku, Conte ha rivoluzionato l’11 di partenza e il Napoli ha finito per abbassare il ritmo: il Catanzaro ha accorciato le distanze con Iemmello, ma poi ha rischiato il 3-1 su un tiro di Vergara.

Milinkovic Savic alle visite mediche

Mentre il Napoli cresce sul campo, buone notizie arrivano dal mercato: Vanja Milinkovic Savic ha effettuato le visite mediche e ora i tifosi attendono solo l’annuncio ufficiale riguardo all’acquisto del portiere proveniente dal Torino, che andrà a alimentare un dualismo con Alex Meret destinato a durare tutta la stagione.