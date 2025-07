Calciomercato: Milan, le mani su Jashari, Mourinho vuole Douglas Luiz, sfuma Juanlu per il Napoli

Possibile scambio tra Juventus e Roma: Cristante piace a Tudor, McKennie può andare da Gasp che dopo Ghilardi vuole anche Djiku per la difesa

Ventiseiesimo giorno dopo il via ufficiale al mercato estivo e tanti affari sono prossimi alla conclusione. Questo il resoconto della giornata odierna.

Mourinho può risolvere il caso Douglas Luiz

Può arrivare dalla Turchia una mano alla Juventus, alle prese con il caso Douglas Luiz. Il Fenerbahce, dopo i tentativi falliti per Hakan Calhanoglu e Yves Bissouma, ha individuato nel brasiliano il nuovo obiettivo per rinforzare il centrocampo, lo ha chiesto espressamente Mourinho. In settimana si attendono svilippi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Intoppi per Sancho

Continua la lunga trattativa tra Juve e Manchester United per Jadon Sancho ma i Red Devils non hanno alcuna intenzione di fare sconti. A confermarlo è stato Ruben Amorim, tecnico dei Red Devils, in conferenza stampa: “So per certo che il club ha un prezzo per i giocatori che sono in uscita. Se nessun club lo raggiunge, torneranno a essere giocatori del Manchester United e li riaccoglieremo nella rosa. Capisco gli altri club che aspettano l’ultimo minuto, ma così facendo possono avere una sorpresa”. La Juventus intanto studia con la Roma lo scambio tra Weston McKennie e Bryan Cristante, che piace a Tudor. La Roma intanto ha chiesto informazioni per Alexander Djiku, difensore in uscita dal Fenerbahce e in scadenza 2026. Al centro, dando per fatto Ghilardi, partirà Kumbulla.

Milan sempre più vicino a Jashari

La telenovela Ardon Jashari potrebbe essere giunta ai titoli di coda. Dopo 40 giorni di contatti, trattative e rilanci, il Milan (fresco di impresa col Liverpool) ha alla fine deciso di accontentare le richieste del Club Bruges rimodulando la propria offerta da 32.5 milioni di euro più bonus ed arrivando a 35 milioni: sono stati modificati i bonus e per il giocatore è già pronto un contratto quinquennale, fino al 2023, a 2.5 milioni di euro a stagione.

Napoli, beffa per JuanLu

Per un acquisto ultimato ne sfuma un altro per il Napoli. Completato lo scambio di documenti con il Torino e trovata l’intesa sulla formula, Vanja Milinkovic-Savic ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart, a Roma, poi la firma sul contratto che lo legherà al club di De Laurentiis. Milinkovic-Savic lascia il Torino dopo cinque stagioni, con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 21,5 milioni, che comprende il contributo solidarietà più 1 milione aggiuntivo per spalmare i pagamenti su più anni.

Si fa dura invece per JuanLu. Il Siviglia – che non lo aveva convocato per la gara con il Sunderland – lo ha inserito nella lista dei 25 giocatori per la trasferta a Gelsenkirken per l’amichevole con lo Schalke 04: il trasferimento al Napoli sembra essere andato a monte. Sempre in casa azzurra il club partenopeo ha ufficializzato il passaggio di Jesper Lindstrom al Wolfsburg con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.