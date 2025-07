Roma, altra frecciata di Gasperini sul mercato: Massara può farsi perdonare con lo scambio Cristante-McKennie

Dopo il successo sul Kaiserslautern il tecnico si è lamentato dei ritardi della campagna acquisti dei giallorossi. Intanto il d.s. lavora a un’operazione con la Juventus

La Roma vince, Evan Ferguson continua a segnare ma Gian Piero Gasperini è tutt’altro che contento: dopo la gara il tecnico s’è lasciato andare a uno sfogo contro i ritardi del mercato giallorosso. Il d.s. Frederic Massara punta a farsi perdonare: con la Juventus si discute di uno scambio Cristante–McKennie.

La Roma vince, Ferguson segna

Inizia a vedersi la mano di Gian Piero Gasperini sulla Roma: oggi la squadra giallorossa ha giocato una buona gara in casa del Kaiserslautern, conquistando una vittoria di misura con rete di Evan Ferguson, al 5° centro con la sua nuova squadra dopo il poker servito all’UniPomezia.

“Evan dobbiamo sfruttarlo in profondità – ha detto Gasperini parlando dell’irlandese – in alcune situazioni potevamo cercarlo di più. Dobbiamo abituarci a far giocare un po’ di più la punta, ma questo fa parte delle cose a cui cerco di rimediare durante la partita”.

Gasperini scontento per i ritardi della campagna acquisti

Dopo la gara, però, Gasperini si è soffermato soprattutto sui difetti della Roma e sulle difficoltà che sta incontrando per sanarli a causa dei ritardi nella campagna acquisti. “Welsey sbarca domani ma poi riparte, quindi passerà del tempo…”, ha detto il Gasp riferendosi al brasiliano che avrà a disposizione soltanto nella seconda parte della settimana. “Quanti rinforzi mancano? Non lo so, ditelo voi stavolta – ha poi continuato Gasperini, che già nei giorni scorsi si era lamentato – Io faccio la conta da maggio, da quando è finita la stagione e si fa in fretta. Quattro o cinque acquisti ancora? Questo non è un alibi, questa è la fotografia. E noi non possiamo essere ipocriti. In questo momento basta prendere chi è andato via e chi è assente. L’aritmetica non è un’opinione, basta contare”.

L’attacco di Gasp al mercato della Roma

L’invettiva di Gasperini non si è fermata qui. La Roma, con il Napoli e il Como, è probabilmente il club italiano più attivo in questo momento sul mercato. Eppure al tecnico non basta: serve chiudere le trattative il prima possibile. “Sennò la preparazione che la facciamo a fare se mezza squadra va via?”, la domanda retorica di Gasp.

“Io spero che quello che abbiamo nella testa si possa realizzare – ha poi aggiunto – So che ci vuole più di un mese, ma non so quanto perché i tempi del mercato non sono mai quelli degli allenatori. Sarebbe bello realizzare quello che io e la società abbiamo nella testa”.

Massara lavora allo scambio Cristante-McKennie

E nella testa del d.s. Frederic Massara c’è un centrocampista dinamico, versatile, un jolly da regalare a Gasperini: Weston McKennie. L’americano potrebbe infatti essere inserito in uno scambio con la Juventus, fortemente interessata a Bryan Cristante. McKennie, in scadenza di contratto, non è un intoccabile per Igor Tudor, ma farebbe estremamente comodo a Gasp: Massara potrebbe così provare a farsi perdonare dal tecnico e a limitare le sue lamentele sul mercato.