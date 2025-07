Calcio, i tifosi della Roma a Piazza Navona per i 98 anni del club

Piazza Navona si è tinta di giallorosso per celebrare i 98 anni della Roma. Migliaia di tifosi si sono ritrovati ieri sera nella storica piazza al centro della Capitale per festeggiare l’anniversario della fondazione del club, avvenuta il 22 luglio 1927. Cori, sciarpe, bandiere e fumogeni hanno accompagnato l’attesa della mezzanotte, in un clima di festa e passione che ha coinvolto anche molti turisti incuriositi dall’atmosfera. Tradizionalmente il corteo parte dal Pantheon, ma quest’anno il ritrovo è stato fissato direttamente a Piazza Navona, nei pressi della Fontana dei Quattro Fiumi, e si è concluso in via degli Uffici del Vicario, prima sede storica del club. Tra i cori, anche quelli dedicati ad alcune figure simbolo della romanità calcistica, come Daniele De Rossi e Claudio Ranieri. Si tratta del primo compleanno ufficialmente riconosciuto anche dalla società, che ha invitato i tifosi a festeggiare.