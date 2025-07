Alessandra Mao, oro nei 100m sl e altro record italiano frantumato: le parole di Pellegrini sono sempre più una sentenza

Agli EYOF (Festival olimpico della gioventù europea) Alessandra Mao si è messa nuovamente in mostra, vincendo l'oro nei 100m sl e frantumando il record italiano femminile Ragazze

Alessandra Mao non smette più di stupire. Dopo essersi mostrata all’Italia intera in occasione degli Assoluti di Riccione dello scorso aprile, la nuotatrice classe 2011 ha conquistato la medaglia d’oro nei 100 metri stile libero al Festival olimpico della gioventù europea con un tempo strabiliante che le ha permesso di frantumare il precedente record italiano nella categoria ragazze.

Alessandra Mao continua a stupire

A distanza di circa tre mesi dalla splendida finale dei 200 metri agli Assoluti italiani di Riccione durante i quali si era mostrata all’Italia intera per la prima volta stracciando il record Ragazze della misura con l’incredibile tempo di 1’58”86, Alessandra Mao è tornata a stupire il mondo del nuoto al Festival olimpico della gioventù europea che si sta tenendo in Macedonia. A Skopje la nuotatrice veneziana ha infatti conquistato la medaglia d’oro nei 100 metri stile libero arrivando prima davanti alla Polacca Barbara Lesniewska e alla spagnola Irene Ciercoles Galve.

Frantumato il precedente record italiano Ragazze

A sorprendere non è stata però la sola vittoria, ma come essa è arrivata. Già in occasione delle batterie Mao si era messa in luce con il tempo di 55.62 che le aveva permesso di battere il precedente record femminile italiano della categoria ragazze appartenente a Caterina Santambrogio.

In finale Alessandra ha però fatto ancora meglio, scendendo addirittura sotto i 55” – unica a riuscirci nella finale – e trionfando con il tempo di 54.98, ben un secondo netto in meno di quello che, a questo punto, era il record italiano ragazze si Santambrogio (55.98).

Pellegrini ci aveva visto lungo

Questo nuovo exploit ci conferma come l’Italia abbia tra le mani una baby prodigio e un potenziale fenomeno per il futuro, testimoniando quanto il nuoto italiano sia davvero in ottima forma. D’altronde tempo fa a incoronarla dopo gli assoluti era stata una una certa Federica Pellegrini, che in un’intervista a Il Corriere della Sera aveva definito Mao come la sua possibile erede: “Forse la mia erede può essere Alessandra Mao, ma ha 14 anni e solo adesso ha fatto il primo exploit. In lei però ho rivisto la me di tanti anni fa”. Parole che più lei scende in vasca, più sembrano una sentenza, ma se così effettivamente sarà ce lo potrà dire solo il tempo, che al momento è tutto dalla parte di Alessandra.