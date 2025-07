WWE, Ric Flair e la lotta contro il cancro alla pelle: l'annuncio della leggenda del wrestling, come sta

Nature Boy è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico dopo che il cancro alla pelle è tornato per la seconda volta in tre anni: il messaggio social ai fan

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il mondo della WWE si stringe attorno alla leggenda Ric Flair, che dà un importante annuncio sulla sua lotta contro il cancro. Dopo essersi sottoposto a un delicato intervento chirurgico, Nature Boy ha informato i fan attraverso un messaggio sui social accompagnato dal suo grido di battaglia che lo ha reso celebre in ogni angolo del globo: Woooo!. Ecco come sta ora il wrester che ha dato vita a rivalità epiche come quella contro Hulk Hogan, che di recente pure ha avuto problemi di salute.

WWE, Ric Flair e la lotta contro il cancro

Nei mesi scorsi Richard Morgan Fliehr, più noto come Ric Flair, aveva smentito le voci sempre più insistenti sulle sue condizioni di salute, salvo poi uscire allo scoperto a giugno, annunciando che il cancro alla pelle era tornato per la seconda volta in tre anni. Il quotidiano britannico The Sun ricostruisce quanto successo negli ultimi messi.

A maggio il 16 volte campione della WWE aveva scritto su X: “Mi dispiace che le persone siano state ingannate dai social, ma non sono malato. Sto benissimo: dovrete sopportarmi per altri 25 anni”. Poi, però, ha trovato il coraggio di rivelare la verità in un’intervista rilasciata a People.

La richiesta ai fan prima dell’intervento

All’inizio di luglio il ‘Nature Boy’ è stato sottoposto a un intervento chirurgico, prima del quale si era rivolto ai suoi milioni di follower e tifosi chiedendo di pregare per lui.

Non è la prima volta che l’ex leggenda del ring classe 1949, inserito nel 2008 nella WWE Hall of Fame, finisce sotto i ferri rischiando la vita. Nell’agosto 2017 rischiò grosso a causa di forti dolori allo stomaco che lo portarono in coma farmacologico.

The Nature Boy è guarito dal tumore: l’annuncio

I fan aspettavano con ansia aggiornamenti sul suo stato di salute. Ed è stato lo stesso Ric Flair a dare la notizia che tutti speravano, sempre tramite social. In un post su X corredato da uno scatto dove appare con due grossi cerotti sulla fronte e sul braccio sinistro ha scritto: “Ora sono libero dal cancro! Woooo!”.

Nonostante una carriera quarantennale, incontri epici, rivalità passate alla storia e titoli che lo hanno reso un mito del wrestling, Flair ha vinto il suo incontro più importante, quello contro il cancro. Che è tornato a fargli visita per la seconda volta. E che è stato nuovamente sconfitto. Woooo!