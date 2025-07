Inter, Frattesi operato: quando rientra, la battuta ai medici e come cambia il mercato dei nerazzurri

Da mesi il centrocampista soffriva di ernia ma ha stretto i denti finché ha potuto: "Ai dottori ho chiesto di mettere a posto pure i piedi però non c'è stato niente da fare"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Davide Frattesi è uno dei calciatori più corteggiati dell’Inter. Ma, ora, tutto potrebbe cambiare. Questa mattina, infatti, il 25enne centrocampista romano è stato operato all’Humanitas di Milano a causa di un’ernia inguinale che lo affliggeva da diversi mesi e che lo costringerà a un periodo di riposo prima di una ripresa graduale.

Inter, Frattesi sotto i ferri: cosa è successo

Ha tenuto botta finché ha potuto, Davide. Ha stretto i denti per affrontare il finale di stagione, che per l’Inter si è rivelato amarissimo, prima di alzare bandiera bianca dopo il Mondiale per club, quando il problema si è acuito e l’unica pista percorribile era ormai diventata l’operazione.

Come riferito dal club in una nota, Frattesi “si è sottoposto questa mattina a intervento chirurgico di Sports Hernia bilaterale presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’intervento è perfettamente riuscito e seguirà un programma di riabilitazione”. Il problema si trascinava ormai da tempo: una volta calato il sipario sull’esperienza negli States, giocatore e staff medico hanno deciso di approfittare di questo (breve) momento di pausa per risolvere definitivamente la questione.

La battuta ai medici e quanto tempo resterà fuori

Anche nei momenti più duri, Frattesi non ha mai smesso di sorridere. Certo, con Inzaghi avrebbe voluto trovare più spazio e l’ha esternato anche pubblicamente con sfoghi che facevano pensare a un’imminente rottura, ma la sua positività è un pregio riconosciuto da tutti i compagni di squadra e pure della Nazionale. E, così, una volta uscito dalla sala operatoria, si è lasciato andare a una battuta social che ha fatto il pieno di like.

In una storia su Instagram ha svelato cosa ha detto ai medici dell’Humanitas: “Gli ho chiesto di mettere a posto pure i piedi ma non c’è stato niente da fare”. Scherzi a parte, l’obiettivo è tornare il prima possibile in campo. Il re degli inserimenti seguirà un programma di riabilitazione con la speranza di essere pronto per l’inizio del campionato. Non sarà sicuramente al top alla ripresa delle attività: l’Inter si ritroverà sabato 26 luglio al BPER Training Centre.

Come cambia il mercato dei nerazzurri

Nelle scorse settimane Frattesi sembrava destinato a lasciare il capoluogo lombardo. Ma l’addio di Simone Inzaghi e l’ingaggio di Chivu, che crede fermamente nelle sue qualità, hanno ribaltato lo scenario.

In tal senso, l’intervento chirurgico cui si è sottoposto potrebbe facilitare la sua permanenza nella Milano nerazzurra allontanando i club interessati (Juventus, Napoli, Roma). Dal possibile addio a un ruolo sempre più centrale nell’Inter: non a caso, aumentano le voci che lo vogliono vicino al rinnovo del contratto.