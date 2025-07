Juventus, scambio Nico Gonzalez con Frattesi dell'Inter? L'idea scatena i tifosi

La suggestione di mercato infiamma il web: l'idea di un cambio di maglia tra l'attaccante argentino e il centrocampista della Nazionale divide

Nico Gonzalez all’Inter e Frattesi alla Juventus? L’idea di un possibile scambio infiamma i social. Tifosi scatenati nel commentare l’indiscrezione di mercato.

Gonzalez e Frattesi hanno una valutazione del cartellino simile, attorno ai trenta milioni di euro. L’argentino piace ai nerazzurri per la sua duttilità tattica, il nazionale azzurro interessa ai bianconeri perché sarebbe funzionale nel 3-4-2-1 di Tudor. Semplice suggestione di mercato o affare realmente possibile? Si vedrà. Intanto, i tifosi di entrambi le parti si schierano tra favorevoli e contrari.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Inter, priorità a Lookman: se salta può arrivare Nico Gonzalez

La priorità dell’Inter resta chiudere per l’arrivo di Lookman dall’Atalanta, per il quale è stata presentata un’offerta ufficiale di 40 milioni di euro. La Dea ne vuole almeno 50 per lasciar partire l’attaccante nigeriano e mentre si continua a trattare sullo sfondo resta Nico Gonzalez, che rappresenterebbe più di una semplice alternativa.

Già al centro di diverse voci di mercato, Nico Gonzalez intriga per la sua versatilità: può giocare come esterno offensivo, trequartista o seconda punta. Con Tudor non ha trovato molto spazio, la Juve lo considera cedibile per una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro per evitare minusvalenze. L’Inter è alla finestra, consapevole che arrivare a lui sarebbe molto più semplice che Jadon Sancho, in uscita dal Manchester United.

Nico Gonzalez piace anche all’Atletico Madrid

Nico Gonzalez è seguito anche da club arabi e dall’Atletico Madrid che è pronta a sfidare l’Inter per Lookman. Un intreccio di mercato che potrebbe portare a uno scenario di cui potrebbe giovare la Juve: chi non riuscirà a prendere Lookman potrebbe virare con decisione su Gonzalez permettendo alla Vecchia Signora di battere cassa o ottenere una contropartita tecnica gradita.

Scambio Gonzalez-Frattesi? Le reazioni dei tifosi sui social

La notizia della possibilità di uno scambio tra Gonzalez e Frattesi – ipotizzata da La Repubblica – ha, come detto, scatenato i tifosi di Inter e Juve. Tendenzialmente i tifosi della Juve sarebbero più felici di quelli dell’Inter qualora lo scambio andasse in porto. C’è chi su X ha commentato: “Firmo subito”. Chi, sponda nerazzurra, ha replicato: “Poi facciamo anche Yildiz-Asllani per pareggiare?”. Gonzalez, in effetti, non sembra convincere molto i tifosi dell’Inter: “Non lo farei mai. Gonzalez ha deluso, Frattesi è veramente forte. Lasciamo che Nico vada in Arabia“. Alcuni supporters del Biscione non vogliono sentire ragioni: “Impossibile. Frattesi è nei progetti di Chivu e lo ha ribadito personalmente al ragazzo mentre era in ospedale. Frattesi vuole rinnovare. Marotta si è buttato su Lookman“; “Come risolvere due problemi alla Juve creandone due all’Inter”. Non mancano le voci critiche (“Scambio di sopravvalutati”) o di chi rievoca vecchi tormentoni di mercato: “Vucinic-Guarin parte 2″.