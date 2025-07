Inter, Lookman nel mirino, c'è l'ok del giocatore: i tifosi sognano ma hanno una paura

Lookman vuole l’Inter e Chivu lo mette in cima alla lista. Trattativa difficile con l’Atalanta: ballano 10 milioni ma la trattativa c'è

Ademola Lookman ha le idee chiare: il suo obiettivo è quello di trasferirsi all’Inter. L’attaccante nigeriano dell’Atalanta ha espresso la volontà di cambiare maglia e approdare a Milano, ritenendo così concluso il suo ciclo a Bergamo. Dopo tre stagioni ad alti livelli con la Dea, il classe 1997 punta a compiere un salto di qualità e ha già strizzato l’occhio a Chivu. Intanto, però, per i tifosi interisti è emersa una grande paura: che vendano Thuram e sui social si è scatenata una bufera.

Chivu lo considera fondamentale

Anche l’Inter ha messo Lookman nel mirino e non è un interesse recente. Il nuovo allenatore Chivu lo ha indicato come prima scelta per completare il reparto offensivo nerazzurro. Il suo profilo tecnico è considerato ideale per affiancare Lautaro, Bonny e Pio Esposito, offrendo anche versatilità tattica: con lui in rosa, diventerebbe possibile schierare sia un 3-4-2-1 che un 4-3-3.

Il nodo economico: 10 milioni di differenza

L’unico vero ostacolo resta quello economico. L’Atalanta chiede almeno 50 milioni per lasciarlo partire, mentre l’Inter è ferma a un’offerta più bassa, intorno ai 40 milioni. Dieci milioni di differenza, quindi, che rappresentano lo scoglio principale nella trattativa. Lookman ha un contratto valido fino a giugno 2027, ma la sua volontà potrebbe pesare nelle trattative.

L’Inter insiste, l’Atalanta apre

L’area tecnica interista, guidata da Marotta e Ausilio, crede fortemente nell’operazione. Sa che il giocatore è motivato e che l’Atalanta, per esigenze di bilancio e per finanziare nuovi acquisti, potrebbe decidere di cedere il nigeriano: come dichiarato dalla società bergamasca “Ederson è intoccabile, i soldi si faranno con Lookman”.

I numeri di Lookman in Serie A

I numeri parlano per lui: 52 gol in tre stagioni, compresi i 15 messi a segno nell’ultima Serie A e i 5 in Champions League. A 27 anni, Lookman arriva da un percorso di crescita costante sotto la guida di Gasperini, con cui però aveva rotto nella scorsa primavera.

Napoli e Atletico Madrid sullo sfondo, ma lui ha scelto

Anche il Napoli ha pensato al nigeriano (in un possibile scambio con Raspadori +25 Mln), ma sembra aver abbandonato la pista. L’Atletico Madrid ha mostrato interesse, ma Lookman resta deciso: vuole trasferirsi a Milano. Il tutto è stato confermato anche dal Corriere dello Sport, che lo identifica come il “Mister X” del mercato nerazzurro. La trattativa è ancora in fase iniziale, ma la direzione è chiara.

Tifosi nerazzurri preoccupati per l’addio di Thuram

Con l’eventuale partenza di Taremi e di Thuram, ormai fuori dal progetto tecnico, Lookman diventerebbe un rinforzo perfetto per l’attacco nerazzurro. L’Inter, dal canto suo, è determinata a chiudere ma i tifosi restano preoccupati. C’è chi scrive sui social: “L’operazione è difficile, ma l’Inter c’è e ci sta lavorando: speriamo solo che non vendano Thuram”.

E ancora: “Thuram si è litigato con Lautaro, vedrete che vendono Taremi e Thuram per far posto a Lookman.” C’è poi chi scrive: “Se va via Thuram giocherà Lautaro prima punta al fianco di Lookman ma non ne sono convinto!”

Non si placano gli animi sul web: “Le cifre per Lookman restano impossibili per l’Inter a meno che non parta qualche big: Thuram”.