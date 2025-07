Diretta live calciomercato 16 luglio 2025, Inter-Lookman, rush Milan per Pubill, doppio colpo Napoli, la Juve salva Conceicao

Il Napoli non si ferma e chiude per Lucca, preferendolo a Nunez. Dopo Marianucci, De Bruyne, Lang e Beukema, altro colpo in entrata. Accordo con l’Udinese per un’operazione in prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva pari a 35 milioni di euro. Visite programmate in settimana e poi firma e annuncio: nel contratto non dovrebbe essere inserita una clausola, per via della formula.