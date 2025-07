Lazio, Sarri ricoverato per un malore dopo l'allenamento? Come sta il tecnico: il club fa chiarezza

Dopo Juric, anche Sarri in corsia: non è un momento fortunato per gli allenatori. Ecco che cosa è successo al termine dell'allenamento a Formello

Lazio in ansia per Maurizio Sarri. La notizia del presunto malore accusato dal tecnico della Lazio e del ricovero presso una clinica privata ha allarmato i tifosi in attesa di conferme e aggiornamenti da parte del club. Che hai poi fatto chiarezza sulle condizione di salute del tecnico di Figline Valdarno, facendo rientrare l’allarme.

Lazio in ansia per Sarri: che cosa è successo

Tutto il popolo biancoceleste si è stretto attorno a Sarri, l’allenatore tornato nella capitale per un atto d’amore verso il club che aveva lasciato a marzo del 2024 dopo il ko con l’Udinese.

Come riferito in un primo momento da SportMediaset, infatti, l’ex tecnico di Napoli, Juventus e Chelsea, avrebbe accusato un malore poco dopo aver diretto l’allenamento a Formello. La Lazio ha ripreso a lavorare tre giorni fa in vista della nuova stagione: la seduta odierna si è conclusa intorno alle 11:00, mentre nel pomeriggio è in programma un’altra sessione alle 18:00.

Sarri dopo Juric: altro tecnico ricoverato

Sarri sarebbe attualmente ricoverato a Villa Mafalda, una clinica privata romana ubicata nel quartiere Salario della Capitale. Al momento non si sa ancora su cosa sia successo al 66enne allenatore della Lazio. Sono in corso accertamenti, in attesa di notizie ufficiali da parte del club del presidente Lotito.

Non è certamente un periodo fortunato per i mister della massima serie italiana. Anche il neotecnico dell’Atalanta Ivan Juric, infatti, è stato costretto al ricovero per “infiammazione delle vie aeree superiori e infezione batterica dell’epiglottide” che gli ha impedito di essere presente al ritiro di Zingonia.

L’estate della Lazio è sempre più complicata

La prima batosta sulle ambizioni delle aquile è arrivata col blocco del mercato dettato dal fatto che la Lazio non ha rispettato l’indicatore di liquidità. Nonostante ciò, il Comandante non ha gettato la spugna.

Perché ha scelto di tornare all’Olimpico per riprendere quel discorso interrotto da veleni e attriti fuori e dentro lo spogliatoio. È proprio Sarri ‘l’anema e core’ di questo nuovo corso che ha riportato fiducia ed entusiasmo in una piazza sempre più ai ferri corti con la proprietà.

Come sta l’allenatore: il club fa chiarezza

Poco prima delle 15:30 il club ha fatto chiarezza, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti. In una nota la Lazio ha annunciato che “Sarri sta rientrando a Formello e, come da programma, alle 18.00 sarà regolarmente alla guida dell’allenamento. Ha svolto stamattina una visita di idoneità approfondita, più completa rispetto agli esami effettuati dai calciatori al Training Center”. Insomma, pare si trattasse solo di controlli di routine.