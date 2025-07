Lazio, Lotito al Gemelli dopo un malore. Ma il presidente smentisce subito: “Sono le maledizioni che mi mandano”

La notizia del malore in Senato si sparge ma viene smentita nel giro di poche ore dal diretto interessato. La colpa? Delle malelingue secondo il patron biancoceleste.

Claudio Lotito ricoverato al Gemelli a seguito di un malore. La notizia si sparge rapidamente finché non è lo stesso patron della Lazio a smentire il tutto parlando di semplici accertamenti programmati. Simpatico, poi, il commento dell’imprenditore per spiegare la situazione: “Sono le maledizioni che mi mandano, purtroppo mi devono sopportare”.

La notizia del ricovero di Lotito

Claudio Lotito via dal Senato a causa di un malore e trasportato direttamente al Policlinico Gemelli di Roma. Questa è la notizia che si sparge nel corso della giornata con riferimenti anche piuttosto precisi. Il presidente della Lazio, nonché senatore di Forza Italia, avrebbe avuto problemi respiratori che ne avrebbero richiesto maggiori approfondimenti. Da qui il ricovero nel reparto di cardiologia intensiva del nosocomio capitolino.

La smentita del n.1 biancoceleste

Non passa molto che arriva la secca smentita da parte del diretto interessato. “Ma quale malore, nessun malore. Sono andato per accertamenti“, è il commento di Claudio Lotito alle notizie non completamente veritiere che giravano su suo conto. Lo stesso numero 1 biancoceleste ha poi aggiunto scherzando: “Queste so’ le maledizioni che mi mandano, quindi purtroppo mi devono sopportare. Capito qual è il tema?“.

I problemi finanziari della Lazio

Dal punto di vista sportivo, l’estate del patron capitolino è stata piuttosto burrascosa. Dall’addio di Baroni al ritorno di Maurizio Sarri si è passati direttamente al blocco del mercato a causa della violazione di alcuni parametri finanziari. Il nuovo allenatore era tra l’altro del tutto inconsapevole della reale situazione del club, motivo per cui c’è stata qualche immediata frizione tra le parti poi regolarmente rientrata.

Una stagione in partenza non facile

La rosa è competitiva, anche se nell’ultima stagione non è riuscita a centrare l’Europa. Basterà l’arrivo di Sarri per colmare il gap con le rivali? La speranza è qualcosa fuori dal campo possa cambiare. Intanto la cosa più importante è che Lotito stia bene e possa tornare a combattere per le Aquile. Lo attende un’annata complicata, con presupposti tutt’altro che entusiasmanti. Tanti tifosi, tra cui anche l’illustre Pino Insegno, si interrogano su ciò che sarà.