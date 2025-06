Lazio, Pino Insegno: "Chi preferisco tra Baroni e Sarri e cosa dico a Lotito sul blocco mercato" ESCLUSIVO

Due anni fa bluffava Sarri quando sosteneva di non conoscere l’indice di liquidità che paralizzava la sua Lazio sul mercato di gennaio, da ex professionista di banca – carriera poi abbandonata per dedicarsi al calcio – il tecnico di Figline era tutt’altro che inesperto del gergo finanziario ma, stavolta, forse il bluff l’ha fatto Lotito, che nel richiamarlo in panchina non gli avrebbe detto tutta la verità sulle difficoltà economiche del club biancoceleste.

Si è ventilata anche l’ipotesi di dimissioni di Sarri, ancor prima dell’inizio della stagione, ma tutto sarebbe risolto con il patron biancoceleste che da giorni va assicurando che la squadra verrà rafforzata. Intervistato in esclusiva da Virgilio Sport, Pino Insegno dice la sua da showman (presente ai palinsesti RAI) di dichiarata fede biancoceleste.

Insegno, questo ritorno di Sarri alla Lazio è stato ‘burrascoso’…

“Ne posso pensare bene solo se Sarri abbia chiesto, tornando, ciò che è mancato quando andò via. Se lui torna per restare come stavamo a questo punto avrei preferito che restasse Marco Baroni”.

E sul blocco del mercato che ne pensa?

“Ma io credo che Sarri prima di venire abbia chiesto garanzie, non posso saperlo ma tendo ad immaginare che sia stato così… Poi è uscita fuori la vicenda di Lotito del blocco di liquidità… Con la stessa squadra dello scorso anno, che comunque ha dato soddisfazioni essendo prima in Europa a dicembre e quarta in campionato, adesso che è senza coppe europee (dal 2016 non accadeva che i biancocelesti non si qualificassero in nessuna competizione europea ndr.) si può tranquillamente ripartire. Il merito l’ha avuto Marco Baroni che l’ha costruita, plasmata a sua immagine, valorizzando tutti: non c’erano riserve”

Quali sono stati gli errori di Baroni in stagione?

“Il gol preso dalla Lazio con il Bodo Glimt ed essere stati totalmente assenti contro il Lecce. Baroni ha comunque valorizzato molti giocatori. C’è stato un calo fisiologico nel finale di stagione. Ma ricordo che il Lecce e il Bodo hanno fatto male anche ai ‘cugini’ qualche anno prima. Troppi pareggi in casa ci sono stati, Zaccagni anche ha avuto un calo importante e la Lazio non ha poi così grandi leader.”