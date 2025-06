Mondiale per club, Inter-Fluminense: orario, formazioni, dove vederla in tv ma c'è allarme meteo

Le ultimissime in vista del fischio d'inizio di Charlotte: Lautaro dal 1', salta Pio Esposito ma a preoccupare è soprattutto l'allerta meteo

Dopo aver archiviato la fase a gironi, l’Inter guidata da Cristian Chivu è ora attesa da un importante banco di prova: la sfida da eliminazione diretta contro il Fluminense. Il match, valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025, potrebbe portare i nerazzurri ad affrontare chi tra Manchester City e Al-Hilal avrà la meglio. Una curiosa coincidenza, considerando che il club arabo è allenato da Inzaghi. La partita, in programma per martedì 30 giugno alle ore 21:00 (ora italiana), sarà visibile in tv e streaming. Le probabili formazioni.

Le probabili formazioni di Inter-Fluminense

Thuram è tornato ad allenarsi in gruppo, una notizia positiva per l’Inter. Meno buone invece le condizioni di Pio Esposito, fermato da un problema muscolare che verrà valutato nei prossimi giorni. Contro il Fluminense, quindi, dovrebbe partire titolare il francese in coppia con Lautaro, ma anche Sebastiano Esposito è un’opzione. In dubbio infine il recupero di Darmian, reduce da un colpo rimediato contro il River.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; F. P. Esposito, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu

Fluminense (4-3-3): Fabio; Xavier, Ignacio, Freytes, Rene; Nonato, Hercules, Martinelli; Arias, Cano, Canobbio. Allenatore: Renato Gaucho

Dove si gioca Inter-Fluminense: lo stadio

Il confronto tra Inter e Fluminense si disputerà al Bank of America Stadium di Charlotte, situato nella Carolina del Nord (Stati Uniti). Lo stadio, inaugurato nel 1996, può ospitare fino a 73.504 spettatori. Attualmente è la casa del Charlotte FC della Major League Soccer e dei Carolina Panthers della NFL.

Inter-Fluminense a rischio per maltempo: cosa prevede il regolamento

La sfida tra Inter e Fluminense, prevista per domani alle 15 locali (21 italiane), potrebbe però essere condizionata dal maltempo. Negli Usa è in vigore un protocollo molto rigido contro i fulmini: se uno ne viene rilevato entro 12,7 km dallo stadio, l’evento viene sospeso e il pubblico evacuato finché non passano almeno 30 minuti senza altri fulmini e le previsioni meteo su Charlotte non sono propizie.

Le autorità, inoltre, sconsigliano di uscire nelle ore più calde (tra le 12 e le 16) per il caldo estremo, proprio nella fascia oraria del match. Episodi simili sono già accaduti, come durante Chelsea-Benfica o un concerto di Luke Combs.

Dove vedere Inter-Fluminense in diretta TV e streaming

Tutti gli incontri del Mondiale per Club 2025 sono disponibili in diretta su DAZN. Per assistere alla partita tra Inter e Fluminense, in programma martedì 30 giugno alle ore 21:00 italiane, è necessario avere una connessione internet e un abbonamento attivo alla piattaforma.

Il match sarà anche visibile in chiaro su Canale 5 e in streaming su Infinity+.

Mondiale per club: Inter-Fluminense, arbitro della gara

L’arbitro di Inter-Fluminense, gara valida per gli ottavi di finale della FIFA Club World Cup, sarà il salvadoregno Iván Arcides Barton Cisneros. A coadiuvarlo ci saranno i connazionali David Morán e Henry Pupiro in qualità di assistenti, mentre le statunitensi Tori Penso e Brooke Mayo ricopriranno i ruoli di quarto e quinto ufficiale.

Arbitro: Iván Arcides Barton Cisneros (SLV) Assistenti: David Morán (SLV) – Henry Pupiro (SLV) Quarto ufficiale: Tori Penso (USA) Quinto ufficiale: Brooke Mayo (USA)

Avversaria Inter: il percorso del Fluminense

Il Fluminense ha chiuso il proprio girone del Mondiale per club al secondo posto con 5 punti in tre partite, superando Mamelodi e Ulsan Hyundai. Solo il Borussia Dortmund ha fatto meglio. La squadra brasiliana, allenata da Renato Gaucho, ha mostrato un’identità ben diversa da quella tipicamente associata al calcio brasiliano: poche giocate spettacolari, grande attenzione alla fase difensiva.

Elemento cardine della retroguardia è Thiago Silva, ex difensore del Milan, oggi quasi 40enne ma ancora decisivo. Per lui sarà un vero derby contro l’Inter.