Paura per Paul Gascoigne, collassa in casa ed ora è in terapia intensiva

Nuovi guai per l'ex stella della nazionale inglese e della Lazio, ricaduta per Gazza che continua ad avere problemi con l'alcol, gli amici preoccupati

Ci è ricascato. Ancora guai per Paul Gascoigne, l’ex fantasista dell’Inghilterra e della Lazio, che è stato portato d’urgenza in ospedale dopo un collasso. Gazza è stato trovato privo di sensi nella sua abitazione nel Dorset ed è stato ricoverato in terapia intensiva al Poole Hospital.

L’autista: “L’ospedale è il posto migliore per lui”

Steve Foster, un amico di Gascoigne che lo ha trovato, ha dichiarato al quotidiano The Sun: “Vorrebbe ringraziare tutti per il supporto ricevuto finora, dai tanti vecchi amici che gli augurano il meglio e desiderano vederlo tornare al meglio”.Si prevede che Gascoigne continuerà a ricevere cure in ospedale per diversi giorni. Foster, che lavora anche come suo autista, ha aggiunto: “Paul è in ospedale, il posto migliore in cui possa stare in questo momento”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sua figlia Bianca, le sue due sorelle e gli ex amici calciatori Peter Beardsley, Chris Waddle, Paul Merson e Vinnie Jones sono stati subito informati delle sue condizioni.

Gascoigne ha militato nel Newcastle negli anni ’80 prima di trasferirsi al Tottenham, ha giocato con la nazionale inglese che ha sfiorato la vittoria della Coppa del Mondo del 1990 e dell’Europeo del 1996 – segnando tra l’altro un gol spettacolare contro la Scozia a Euro ’96 – ma alla fine ha collezionato solo 57 presenze e segnato 10 gol per la sua nazionale a seguito del grave infortunio al ginocchio patito durante la finale di FA Cup del 1991.

La confessione di Gazza

In recenti interviste, Gascoigne si è descritto come “un ubriaco infelice”, pur giurando di “continuare a lottare” e di frequentare gli Alcolisti Anonimi. L’anno scorso ha raccontato all’High Performance Podcast di aver alloggiato nella camera degli ospiti del suo agente nel Dorset. “Con tutte le difficoltà che ho dovuto affrontare, sono fortunato a essere ancora qui. Ho passato molti anni a terra, quando mi sono rotto i legamenti e poi la rotula, ho saltato quattro anni di calcio. Avrei collezionato 100 presenze.”

Tanti alti e bassi per Gazza, che sembrava rinato all’Isola dei Famosi prima di ricadere nel tunnel.

I demoni dell’alcol

Riguardo alla dipendenza dalla battaglia Gascoigne ha detto: “Non do la colpa a nessuno, davo la colpa a un sacco di gente quando bevevo”. Purtroppo i demoni dell’alcol sono tornati. Il suo ultimo problema di salute arriva dopo la chiusura della sua azienda all’inizio di luglio per non aver presentato i documenti in tempo. Nel 2008 Gascoigne ha dovuto affrontare un’istanza di fallimento per un debito fiscale di 200.000 sterline, poiché non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi per oltre due anni. Nel 2011 ha evitato di essere dichiarato fallito nonostante fosse ancora in debito di 32.000 sterline.