Prossime partite e calendario completo della Lazio

La Lazio è attualmente impegnata in una competizione: Serie A. Queste le prossime partite, definite fino ad ora, che giocherà la Lazio:
- Il 24/08/2026 alle ore 18:30 in Serie A contro il Bologna (Bologna - Lazio)
- Il 30/08/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro il Genoa (Lazio - Genoa)
- Il 07/09/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro l'Udinese (Udinese - Lazio)
- Il 13/09/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro il Milan (Lazio - Milan)
- Il 19/09/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro il Venezia (Venezia - Lazio)
- Il 11/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Monza (Lazio - Monza)
- Il 17/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro la Juventus (Juventus - Lazio)
- Il 25/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Parma (Lazio - Parma)
- Il 28/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Sassuolo (Sassuolo - Lazio)
- Il 01/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Cagliari (Lazio - Cagliari)
- Il 08/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Napoli (Napoli - Lazio)
- Il 22/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Lecce (Lazio - Lecce)
- Il 29/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Torino (Torino - Lazio)
- Il 06/12/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Atalanta (Lazio - Atalanta)
- Il 13/12/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro la Roma (Lazio - Roma)
- Il 20/12/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Frosinone (Frosinone - Lazio)
- Il 03/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Fiorentina (Fiorentina - Lazio)
- Il 06/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Inter (Lazio - Inter)
- Il 10/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Como (Como - Lazio)
- Il 17/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Bologna (Lazio - Bologna)
- Il 24/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Monza (Monza - Lazio)
- Il 31/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Venezia (Lazio - Venezia)
- Il 07/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Atalanta (Atalanta - Lazio)
- Il 14/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Cagliari (Cagliari - Lazio)
- Il 21/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Napoli (Lazio - Napoli)
- Il 28/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Genoa (Genoa - Lazio)
- Il 07/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Frosinone (Lazio - Frosinone)
- Il 14/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Juventus (Lazio - Juventus)
- Il 21/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Parma (Parma - Lazio)
- Il 04/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Lecce (Lecce - Lazio)
- Il 11/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Torino (Lazio - Torino)
- Il 18/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Roma (Roma - Lazio)
- Il 25/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Como (Lazio - Como)
- Il 02/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Milan (Milan - Lazio)
- Il 09/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Sassuolo (Lazio - Sassuolo)
- Il 16/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Udinese (Lazio - Udinese)
- Il 23/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Inter (Inter - Lazio)
- Il 30/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Fiorentina (Lazio - Fiorentina)
Questo il calendario completo delle partite giocate fino ad ora dalla Lazio: