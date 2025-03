Grazie per aver seguito con noi la diretta di Lazio-Viktoria Plzen, arrivederci al prossimo turno di Europa League.20:36

90'+3' Fine partita: LAZIO-VIKTORIA PLZEN 1-1 (52' Sulc, 77' Romagnoli)20:36

90' Sono stati concessi 3 minuti di recupero!20:32

86' Sostituzione Viktoria Plzen: esce Amar Memić, entra Jan Kopic.20:29

86' Sostituzione Viktoria Plzen: esce Lukáš Kalvach, entra Maxim Panoš.20:29

83' Possesso palla prolungato, ma sterile del Viktoria Plzen, la Lazio si difende compatta e con ordine. 20:27

79' Sostituzione Lazio: esce Pedro, entra Oluwafisayo Dele-Bashiru.20:23

79' Sostituzione Lazio: esce Patric, entra Mario Gila.20:22

78' Sostituzione Viktoria Plzen: esce Matěj Vydra, entra Alexandr Sojka.20:22

78' Sostituzione Viktoria Plzen: esce Carlos Cadu, entra Salih Doski.20:22

77' GOL! LAZIO-Viktoria Plzen 1-0! Rete di Alessio ROMAGNOLI! Il centrale della Lazio raccoglie a meraviglia il cross di Zaccagni battendo un disattento Jedlicka.



Guarda la scheda del giocatore Alessio Romagnoli20:21

73' Sostituzione Viktoria Plzen: esce Rafiu Durosinmi, entra Prince Adu.20:21

70' Cartellino giallo per Matías Vecino.20:11

68' Sostituzione Lazio: esce Valentín Castellanos, entra Boulaye Dia.20:11

68' Sostituzione Lazio: esce Nuno Tavares, entra Manuel Lazzari.20:10

65' Ci prova ancora Tavares con il destro, la palla termina però abbondantemente fuori a lato.20:07

62' Insiste la Lazio, soprattutto con Pedro: il Viktoria Plzen appare molto organizzato.20:04

58' Fase confusa del match in casa Lazio, poca precisione e gioco molto spezzettato.20:01

54' Arriva subito la reazione della Lazio con il tiro di Isaksen, para senza problemi Jedlicka.19:57

52' GOL! Lazio-VIKTORIA PLZEN 0-1! Rete di Pavel SULC! Precisa sponda di Durosinmi, splendido il tiro di Sulc che a giro conclude sotto la traversa.19:56

50' Il primo squillo del secondo tempo è della Lazio con Pedro che lascia partire un tiro potente di sinistro, bravo Jedlicka a respingere.19:53

46' Inizia il secondo tempo di LAZIO-VIKTORIA PLZEN!19:48

In casa Lazio occhio soprattutto a Dia e Noslin nel secondo tempo, scalpita invece Adu nel Viktoria Plzen.19:33

Diverse occasioni per entrambe le squadre in questo primo tempo, ma le più importanti sono entrambe per il Viktoria Plzen: prima la traversa di Vydra, poi il salvataggio miracoloso di Vecino su Durosinmi, in entrambi i casi due errori grossolani in costruzione della Lazio. I biancocelesti attuano comunque un pressing aggressivo e si affacciano più volte nell'area avversaria, senza però riuscire a spaventare concretamente Jedlicka.19:32

45'+2' Finisce il primo tempo di LAZIO-VIKTORIA PLZEN!19:31

45' Sono stati concessi 2 minuti di recupero!19:30

40' Cartellino giallo per Rafiu Durosinmi.19:26

38' Buona trama offensiva di Tavares in conduzione, il suo cross non viene però raccolto dai propri compagni.19:24

34' Stoppato in contropiede Castellanos, il Viktoria Plzen resiste.19:19

30' Ancora un calcio d'angolo per la Lazio, sempre attento Jedicka in uscita.19:16

27' Ci prova Tavares di destro dalla lunga distanza, la palla termina fuori a lato. Lazio in forte pressing.19:11

25' Buona occasione per la Lazio con Castellanos che tira di prima intenzione: l'argentino però scivola e la palla termina alta sopra la traversa.19:09

23' Ci prova Pedro a giro da fuori area, respinge Jedicka in calcio d'angolo.19:07

21' Incrocia Durosinmi di destro, la palla termina abbondantemente fuori a lato.19:06

19' Il primo calcio d'angolo del match è della Lazio, sugli sviluppi del corner libera però senza problemi la difesa del Viktoria Plzen!19:04

15' Ritmi bassi, tanti falli e gioco molto spezzettato in questi primi minuti.18:57

12' Occasione incredibile per il Viktoria Plzen con Provedel che sbaglia in costruzione, Vydra raccoglie e colpisce la traversa di sinistro.18:58

8' Possesso palla reiterato della Lazio, il Viktoria Plzen però si difende bene.18:53

3' Cartellino giallo per Adam Marušić.18:52

2' Cartellino giallo per Sampson Dweh.18:48

1' Inizia il primo tempo di LAZIO-VIKTORIA PLZEN!18:47

Gandissima opportunità per il Viktoria Plzen: errore in costruzione di Patric, sfiora il gol Durosinmi, decisivo l'intervento di Vecino in scivolata.19:26

Il Viktoria Plzen ha perso cinque delle sei trasferte giocate in Italia – inclusa le quattro più recenti – con l’unico successo arrivato per 3-0 contro il Napoli nel febbraio 2013 in Europa League.17:47

La Lazio ha affrontato una squadra ceca in un match casalingo nella fase a eliminazione diretta di una delle principali competizioni europea solo in un’occasione: sconfitta 3-0 contro lo Sparta Praga nel marzo 2016 in Europa League.17:47

Le scelte di Koubek: confermato Durosinmi in avanti con Vydra e Memic a supporto. In mediana Sulv e Cerv ai lati di Kalvach.17:46

Le scelte di Baroni: a sorpresa gioca Castellanos in avanti, supportato da Isaksen, Pedro e Zaccagni. Vecino sostituisce lo squalificato Rovella, in difesa gioca Patric e non Gila.17:45

Panchina Viktoria Plzen: Tvrdon, Baier, Hejda, Paluska, Doski, Kopic, Sojka, Panos, Valenta, Adu.17:44

Panchina Lazio: Dele-Bashiru, Noslin, Dia, Tchaouna, Lazzari, Gila, Mandas, Furlanetto.17:42

Formazione VIKTORIA PLZEN (4-3-3): Jedicka - Dweh, Markovic, Jemelka, Cadu - Sulc, Kalvach, Cerv - Vydra, Durosinmi, Memic.17:43

Formazione LAZIO (4-2-3-1): Provedel - Marusic, Patric, Romagnoli, Tavares - Guendouzi, Vecino - Isaksen, Pedro, Zaccagni - Castellanos.17:40

Nel match di andata la Lazio si è imposta per 1-2 sul campo del Viktoria Plzen, siglando la propria vittoria all'ultimo secondo con un gioiello di Isaksen. Il tutto in 9 uomini a causa delle espulsioni di Rovella e Gigot, questa sera naturalmente out per squalifica.17:38

Benvenuti alla diretta di Lazio-Viktoria Plzen, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League.17:36

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp