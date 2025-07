Napoli, Osimhen-Galatasaray: trattativa bloccata, De Laurentiis chiede garanzie. Per Lucca è duello con l’Atalanta

Il club azzurro vuole la fidejussione che assicuri il pagamento a rate proposto dal Galatasaray, e intanto Manna lavora sugli attaccanti da affiancare a Lukaku: anche Darwin Nunez in pole position

Sembra non esserci mai fine, nonostante i messaggi, gli accordi trovati, la volontà abbastanza palese degli attori in gioco. Osimhen vuole restare al Galatasaray, il club è pronto a pagare tutta la clausola rescissoria al Napoli, eppure…

Osimhen vuole il Galatasaray

Nel pomeriggio, SportMediaset ha diffuso un video in cui si vede l’attaccante nigeriano insegnare l’inno del Gala alla figlia. Come a dire, io e la mia famiglia siamo felicissimi di restare in Turchia. Il club ha a sua volta annunciato di voler pagare i 75 milioni, soldi che gli azzurri aspettano per dare l’assalto a Beukema e Darwin Nunez. Eppure, con la clausola in scadenza a mezzanotte, Napoli e Galatasaray non hanno ancora trovato l’accordo.

Il Napoli punta i piedi

Il Napoli non avrebbe ancora ricevuto le garanzie bancarie chieste al club turco per formalizzare l’operazione. La trattativa non è ancora saltata ma è evidentemente in una fase di stallo e può sbloccarsi solo a fronte di passi concreti da parte del Galatasaray. Osimhen, dal canto suo, aveva già accettato il triennale da 16 milioni all’anno offerto dal Gala, con opzione di rinnovo fino al 2029, rifiutando i 30 milioni annui offerti dagli sceicchi.

De Laurentiis chiede garanzie

Come riporta calciomercato.com, il Galatasaray si è detto si è convinto a versare i soldi richiesti dal Napoli: il vice presidente operativo dei turchi, Abdullah Kavucku, è sbarcato in Italia per trovare l’intesa definitiva per riportare il bomber in SuperLig dopo l’ultimo anno trascorso in prestito, ma sarebbero sorte delle complicazioni. I 75 milioni verrebbero ripartiti in cinque rate, ed è qui che sarebbe arrivato il blocco del club partenopeo, che ha chiesto delle garanzie finanziarie per accettare il dilazionamento. Manca ancora la fideiussione che assicuri a De Laurentiis la cifra pattuita, e senza questa garanzia, la trattativa non si sblocca.

Napoli, Nunez e Lucca

Con i soldi di Osimhen in tasca, Manna potrebbe dare l’assalto a uno tra Darwin Nuñez e Lorenzo Lucca. Conte vuole almeno uno dei due da affiancare a Lukaku con l’uruguayano che è l’indiziato numero uno per vestire la maglia partenopea. De Laurentiis ha incontrato Fali Ramadani, intermediario dell’operazione, e ha recapitato ai Reds un’offerta da 50 milioni di euro più 5 di bonus, cifra non distante dai 60 richiesti. Il giocatore chiede 6 milioni l’anno, gli azzurri si sono spinti a 5: ci sono i margini per chiudere.

Lucca, occhio all’Atalanta

L’altra alternativa è Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese, che però piace molto anche a Milan e Atalanta. Gli azzurri, forte del rapporto con l’Udinese sono in vantaggio: tra le parti ci sarebbe già un accordo di base per un affare, bonus inclusi, da 35 milioni di euro. Ma il club bergamasco, ceduto Retegui in Arabia Saudita per una cifra vicina ai 70 milioni, potrebbero irrompere nella trattativa.