Napoli, De Laurentiis accontenta Conte: il patron in campo per Beukema e Nuñez. E spunta l'idea Kean

Le trattative portate avanti dal Manna si erano bloccate di fronte alle richieste di Bologna e Liverpool: l’intervento di ADL può risolverle. Il bomber della Viola l'alternativa in attacco

Giovanni Manna è un d.s. in ascesa, ma Aurelio De Laurentiis conserva un ruolo centrale per il mercato del Napoli. Il presidente è intervenuto direttamente per sbloccare le trattative per Sam Beukema e Darwin Nuñez, bloccate dalle richieste di Bologna e Liverpool, e accontentare così Antonio Conte. E se non dovesse andare a buon fine l’assalto all’uruguaiano, De Laurentiis ha pronto il piano B: Moise Kean.

Napoli, De Laurentiis in campo per accontentare Conte

Il d.s. Giovanni Manna ha apparecchiato la tavola, ora tocca ad Aurelio De Laurentiis consumare il banchetto e, soprattutto, pagare per il conto. Nonostante la maggiore autonomia data al giovane dirigente – pochi i direttori sportivi che in azzurro hanno avuto in passato la libertà di Manna – il ruolo di ADL rimane centrale per il mercato del club partenopeo.

Motivato dalla volontà di accontentare Antonio Conte e di consegnare al tecnico una squadra in grado di ripetersi in campionato e ben figurare in Champions League, De Laurentiis è intervenuto direttamente in due trattative portate avanti finora da Manna.

Beukema, la mossa di ADL col Bologna

La prima è quella col Bologna per Sam Beukema, il centrale che Conte vuole ad ogni costo per affiancare ad Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani un’alternativa di pari livello. Manna dialoga da settimane col club rossoblù, ma la trattativa era ferma da giorni alla richiesta di 35 milioni da parte del Bologna contro l’offerta da 25 del Napoli.

Secondo Sky Sport, però, l’affare si sarebbe sbloccato nelle ultime 24 ore grazie all’intervento di De Laurentiis: è stato il presidente ad alzare la proposta degli azzurri fino a 28 milioni, un gesto apprezzato dal Bologna che ha abbassato a sua volta la valutazione dell’olandese a 30 milioni. Insomma, la chiusura dell’affare – Manna aveva già in pugno il sì di Beukema – è dietro l’angolo.

Ramadani, il jolly per Nuñez

Ma De Laurentiis non ha neanche rinunciato all’idea di portare Darwin Nuñez in azzurro. Negli ultimi giorni Manna pareva aver abbandonato la trattativa col Liverpool, fermo sulla richiesta di 50 milioni di sterline, pari a 58 milioni di euro, troppo per il Napoli che si era fermato a 35-40 milioni.

Mentre il d.s. ha intensificato i rapporti con l’Udinese per l’alternativa Lucca, è arrivata la mossa di ADL: secondo il Corriere dello Sport il presidente ha incontrato Fali Ramadani, potente procuratore internazionale e agente di Nuñez, investendolo del ruolo di intermediario con il Liverpool. Di fatto, dunque, De Laurentiis non ha ancora mollato Nuñez e chissà che il jolly Ramadani non possa rappresentare la carta vincente del Napoli al tavolo col Liverpool.

Alternativa Kean per il Napoli

Non dovesse andare a buon fine l’intervento per Nuñez, De Laurentiis avrebbe un altro asso nella manica: un’offerta per Moise Kean, il bomber rinato alla Fiorentina che fino al 15 luglio può essere acquistato pagando i 52 milioni di euro della clausola rescissoria. Lo riferisce Tuttosport. La cifra da investire per Kean sarebbe più alta di quella stanziata per Nuñez, ma per un calciatore più giovane, italiano e in ascesa, che intriga parecchio lo stesso De Laurentiis e che risulta assai gradito a Conte.