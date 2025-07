Il Napoli aspetta Lucca: i 3 motivi per cui è stato preferito a Nuñez. E per Osimhen svolta con la clausola anti-Juventus

Costo dell’operazione, caratteristiche e ruolo in rosa hanno spinto il club azzurro a preferire l’attaccante dell’Udinese a quello del Liverpool. Riaperta la trattativa con il Galatasaray

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Lorenzo Lucca batte Darwin Nuñez. Il Napoli ha scelto di chiudere la trattativa con l’Udinese per l’attaccante classe 2000, preferendolo all’uruguayano del Liverpool, per tre ragioni: costo, caratteristiche e ruolo nella rosa. Intanto la trattativa col Galatasaray per Victor Osimhen è stata rilanciata grazie all’inserimento di una clausola anti-Juventus.

Il Napoli preferisce Lucca a Nuñez

Un investimento da 35 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto: il Napoli ha deciso di puntare con forza su Lorenzo Lucca, che ha dunque vinto il ballottaggio che è andato avanti per settimane con Darwin Nuñez. Il d.s. Giovanni Manna sta perfezionando in queste ore l’affare con l’Udinese, ma già dalla prossima settimana Lucca potrebbe unirsi alla squadra di Antonio Conte. Ma perché il Napoli lo ha preferito all’uruguaiano?

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lucca costa meno di Nuñez

La prima ragione è il costo dell’operazione. Per Lucca il Napoli investirà 35 milioni di euro più bonus per il cartellino più un ingaggio da 2 milioni di euro, probabilmente per 6 anni (formula possibile grazie al nuovo regolamento). Una cifra importante, ma per Nuñez sarebbe servita una somma ben più alta: il Liverpool non ha mai abbassato la sua richiesta di 58 milioni di euro, mentre l’uruguaiano non voleva calare troppo il suo stipendio, che attualmente corrisponde a 6 milioni annui. Ma Lucca al Napoli piace anche per altre due ragioni.

Gli altri due motivi del sì a Lucca

La prima riguarda le caratteristiche tecniche: Lucca va infatti a colmare un vuoto nell’attacco del Napoli, ovvero la presenza di un centravanti dominante sui palloni alti, caratteristica che non è propria di Romelu Lukaku, abile nel gioco in appoggio ma non esattamente un saltatore. E con uno come Kevin De Bruyne a crossare e battere le palle inattive, si tratta ovviamente di una scelta saggia.

Infine, il ruolo all’interno dell’organico. Lucca non rappresenta una “minaccia” immediata per lo stesso Lukaku: il belga inizierà ancora la stagione da titolare indiscusso, con il compagno di reparto nel ruolo di vice, più che di concorrente per il posto da titolare. Poi, ovviamente, sarà il campo a parlare: Conte, da questo punto di vista, non guarda in faccia a nessuno.

La clausola anti-Juventus per Osimhen

Mentre Lucca è in arrivo, il Napoli potrebbe anche risolvere il caso legato a Victor Osimhen. Il Galatasaray è infatti tornato all’assalto con l’ennesima offerta, presentando nuove garanzie bancarie e, soprattutto, una novità che potrebbe risultare decisiva per il buon esito dell’affare. Il club turco, infatti, è pronto a inserire una clausola “anti-Juventus” nel contratto del nigeriano che gli impedisca di vendere il giocatore in futuro a una squadra italiana. Un argomento che potrebbe convincere in maniera definitiva De Laurentiis, interessato a non vedere Osimhen con la maglia di una diretta concorrente in serie A.