Mourinho commosso per Jorge Costa: piange davanti ai giornalisti ricordando il suo ex giocatore

Il tecnico portoghese non è riuscito a trattenere le lacrime durante la conferenza stampa alla vigilia della gara del suo Fenerbahce col Feyenoord

Un pianto intenso, sincero, che a un certo punto pareva incontrollabile: così José Mourinho ha reagito in conferenza stampa di fronte ai giornalisti che gli chiedevano un ricordo di Jorge Costa, suo ex giocatore al Porto, morto oggi per un malore improvviso.

Mourinho in lacrime per Jorge Costa

L’improvvisa morte di Jorge Costa ha sconvolto il calcio portoghese e anche José Mourinho, autore di una reazione incontrollabile nella conferenza stampa alla vigilia della partita tra il suo Fenerbahce e il Feyenoord, valida per i preliminari di Champions League. ”È parte della mia storia che se ne va”, ha dichiarato Mourinho scoppiando in un pianto a dirotto.

Il legame di Mou con Costa

Mourinho era infatti fortemente legato a Costa, scomparso oggi a soli 53 anni al termine dell’allenamento del Porto, squadra di cui è stato difensore e capitano, prima di diventarne direttore sportivo. Lo Special One l’aveva avuto in squadra nel 2004, anno in cui condusse i Dragoes alla conquista della Liga portoghese e della Champions League, risultato clamoroso per una squadra che di certo non partiva tra le favorite del torneo.

“Ci sono capitani e leader, non è una questione di fasce, è ciò che rappresenti – ha poi aggiunto Mou – . Jorge Costa è stato uno di quelli che ha ripulito il caos e ha lasciato che l’allenatore facesse il suo lavoro di allenatore, non di leader di spogliatoio. Questa è la perfezione per un tecnico. Sono molto triste”.

Il post sui social di Mou

“Sono qui perché se potesse parlarmi ora – ha poi aggiunto Mourinho parlando di Costa -, Jorge mi direbbe di giocare domani e vincere. Quello era Jorge. Ho un lavoro da fare, posso piangere domani”.

Già prima della conferenza stampa, nel pomeriggio, Mourinho aveva ricordato Costa sui suoi profili social con un post diventato rapidamente virale in Portogallo. “So cosa diresti ora se potessi: ‘Amico, smettila di piangere, domani hai una partita e i tuoi ragazzi hanno bisogno che tu sia pronto e forte’. Ti prometto, Bicho, che lo farò. Riposa in pace, perché la tua eredità resta con noi”, aveva scritto Mou sul web.