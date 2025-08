Cincinnati, sorteggio insidioso per Sinner, occhio alla sfida inedita: nei quarti il possibile derby con Musetti

Il numero uno del mondo debutterà al secondo turno del Masters 1000 americano contro uno tra il ceco Kopriva e un atleta proviene dalle qualificazioni. Arnaldi comincia subito con Bonzi

E’ il momento di tornare in campo. Dopo la vittoria a Wimbledon, Jannik Sinner si prepara alla stagione sul cemento americano. Dopo aver rinunciato alla partecipazione a Toronto, l’azzurro scende in campo a Cincinnati dove ha trionfato nel 2024 e nella strada verso la finale ci potrebbe essere un derby con Musetti.

Il cammino di Sinner

Esentato dal primo turno, Jannik Sinner affronterà il suo primo impegno sul cemento di Cincinnati nel turno dei 64: per lui una sfida che potrebbe essere abbordabile visto che verrà fuori dal vincente tra il ceco Kopriva e un tennista proveniente dalle qualificazioni. Il turno successivo già presenta le potenziali prime insidie visto che Jannik potrebbe trovare sulla sua strada la testa di serie numero 30, il canadese Diallo che nell’ultimo periodo è stato protagonista di una grande crescita. Agli ottavi il livello sale ancora di più visto che sulla strada dell’azzurro ci potrebbe essere uno tra Machac e lo statunitense Paul. Mentre nei quarti di finale ci potrebbe essere il derby con Musetti, in semifinale la sfida con uno tra Fritz e Rune (ma in lizza ci sono anche Tiafoe, finalista l’anno scorso, e proprrio Flavio Cobolli).

Musetti rischia subito un derby

Per Musetti potrebbe essere un torneo dalle forti tinte tricolori. Il toscano, testa di serie numero 8, ha un bye al primo turno del torno ma nell’incontro successivo arriva uno tra il francese Bonzi e il connazionale Matteo Arnaldi (che sta vivendo una stagione molto complicata). Negli ottavi potrebbe essere invece sfida al greco Tsitsipas. Niente primo turno anche per Lorenzo Sonego che aspetta il vincitore tra il belga Bergs e il britannico Fearnley.

Testa di serie numero 15 per Flavio Cobolli che aspetta il vincente del confronto tra un qualificato e il giapponese Nishioka. Luciano Darderi finisce nella parte bassa del tabellone e per lui il match di secondo turno potrebbe essere anche abbordabile visto che affronta uno tra Munar e Comesana, due che come lui non sono amanti del cemento.

Esordio difficile anche per Mattia Bellucci che trova sulla sua strada un giocatore esperto come Dzumhur al primo turno, ma soprattutto in caso di vittoria si regalerebbe la sfida con lo spagnolo Carlos Alcaraz. Un esordio che potrebbe rivelarsi complicato anche per Zverev che aspetta il vincente tra il francese Monfils e lo statunitense Basavareddy.