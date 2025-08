Sinner antipatico? Per Musetti e altri big i più simpatici del circuito sono Alcaraz, Ruud e perfino Kyrgios

Le clamorose risposte di alcuni big impegnati nel Masters 1000 di Toronto: nessuno ha indicato il numero 1 tra i preferiti dal punto di vista umano, boom di preferenze per Carlos.

“Specchio delle mie brame, chi è il più simpatico del tennistico reame?”. Parafrasando Cenerentola, quelli del Masters 1000 di Toronto la domanda l’hanno posta davvero. E le risposte, in qualche modo, si sono rivelate sorprendenti. Non stupisce più di tanto, ad esempio, che tra i più apprezzati figuri Carlos Alcaraz, il giovane asso spagnolo che – a quanto pare – ha fatto breccia nel cuore di addetti ai lavori e anche di tifosi “neutrali”: basti pensare al tifo sfegatato per lui fatto dai francesi in occasione dell’ultima finale del Roland Garros contro Jannik Sinner. Sorprende invece – eccome – che tra i “nominati” a Mr. Simpatia del Tennis abbia raccolto una preferenza perfino Nick Kyrgios e non lo stesso Jannik.

Chi sono i tennisti più simpatici del circuito ATP?

Quattro i giocatori presenti al Canadian Open a cui è stata formulata la domanda, un campione troppo ristretto – ovviamente – per poter essere considerato rappresentativo di tutto il mondo del tennis. Di chi si tratta? Di Francisco Cerundolo, Daniil Medvedev, Holger Rune e Lorenzo Musetti. Quattro tra le figure di maggior spicco del tartassato Masters 1000 di Toronto, snobbato – ahimé – da diversi big che fanno parte della top ten, da Jannik Sinner a Carlos Alcaraz, da Novak Djokovic ad altri ancora. Le risposte, pubblicate sui social, sono destinate a far discutere. Anche per l’inclusione tra i “simpatici” di qualche insospettabile.

Cerundolo e Medvedev d’accordo: Carlos super simpatico

Per l’argentino Francisco Cerundolo, “terraiolo” purosangue che però se la cava bene anche su superfici più veloci, non ci sono dubbi: tra i quattro simapticoni del circuito non possono non essere citati Casper Ruud, il mite e gioviale norvegese campione di fair play, l’estroso Carlos Alcaraz, il fratello Juan Manuel Cerundolo (ma c’è il leggero sospetto che la scelta sia un attimino forzata) e Mariano Navone. Anche per Daniil Medvedev, lo Zar ultimamente sempre meno ispirato, il più simpatico di tutti è Casper Ruud. Quindi il “Sinnerinho” Joao Fonseca, il “super simpatico” Carlos Alcaraz e ancora Andrey Rublev e Miomir Kecmanovic.

Neppure Musetti cita Sinner: e Rune nomina Kyrgios

Le risposte più sorprendenti di tutti, probabilmente, le ha date quel mattacchione di Holger Rune. Che ha aperto la serie dei suoi preferiti a sua volta con Carlos Alcaraz, ci ha aggiunto un’istituzione del circus come Gael Monfils, ha indicato curiosamente lo stesso Francisco Cerundolo e poi ha citato addirittura Nick Kyrgios – “è simpatico con me personalmente, non con tutti” – e Ben Shelton. Infine, Lorenzo Musetti. Il carrarino ha giocato in casa, per lui i più simpatici del circuito sono tutti italiani: Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini e Simone Bolelli. Tutti tranne Sinner, verrebbe da dire.