Kudermetova, il due di picche a Rune e la delusione Sinner: "Jannik è arrivato tardi"

Il clamoroso intreccio rivelato dalla tennista russa nel podcast di Elena Vesnina: "Ero troppo vecchia per Holger e ora neanche mi saluta più". Poi il retroscena sul numero 1.

Altro che Temptation Island. Anche nel mondo del tennis ci sono intrecci, intrighi e “tentazioni”, come dimostrato dalle tante coppie – nate e in diversi casi scoppiate – all’interno del circuito. Superfluo scomodare esempi illustri, dalla liaison breve ma intensa che ha coinvolto Jannik Sinner e Anna Kalinskaya a quella, dai tanti alti e bassi, che ha avuto invece per protagonisti Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa. Una coppia mancata, invece, è quella che sarebbe stata composta da Holger Rune e Veronika Kudermetova. E il motivo risiede nel clamoroso “due di picche” della russa al danese, più giovane di lei di sei anni.

Veronika Kudermetova e i messaggi social di Holger Rune

A raccontare il singolare approccio di Rune nei suoi confronti è stata proprio Kudermetova, 28 anni, fresca vincitrice del doppio a Wimbledon in tandem con la belga Elise Mertens e numero 40 della classifica WTA nel singolare. Intervenuta nel podcast dell’ex tennista russa Elena Vesnina “La primavera nos llama”, Veronika ha rivelato diversi dettagli piccanti e curiosi della sua carriera. Ma il momento più interessante è stato quando ha dato notizia dei corteggiamenti di Rune via social.

Il no secco di Veronika al corteggiamento: “Holger, sono vecchia”

È stato Rune a contattare Kudermetova, ricevendo un garbato ma fermo rifiuto, condito da una duplice motivazione: “Ho detto a Rune che sono troppo vecchia per lui e che se avesse guardato il mio profilo Instagram, avrebbe visto che sono sposata“. In effetti Veronika è coniugata con Sergei Demekhine, ex giocatore di 41 anni che oggi fa l’allenatore. “Ho ricevuto diversi messaggi da lui”, ha aggiunto divertita. “Dopo avergli detto che ero sposata, lui ha risposto che gli dispiaceva“.

Lui, lei e…gli altri: Kudermetova sposata, Rune fidanzato

Come se non bastasse, Rune deve aver pure “accusato il colpo”, visto il suo comportamento successivo nelle frequenti circostanze in cui s’è trovato di fronte la russa: “Dopo quello scambio non mi ha nemmeo salutata quando ci siamo incrociati nel corso dei vari tornei”, l’ulteriore rivelazione – accompagnata da sonore risatine – di Kudermetova. E ci sarebbe anche un altro dettaglio scottante, su cui la russa non ha battuto il tasto più di tanto: ai tempi delle avances, Rune era fidanzato con la modella Caroline Donzella. Adesso è tutto finito, ma cosa sarebbe successo se Veronika avesse risposto sì ai goffi tentativi di approccio di Holger?

La vittoria a Wimbledon e la cena mancata con Sinner

Un altro passaggio esilarante è relativo alla cena post trionfo a Wimbledon in cui Veronika avrebbe dovuto incrociare Sinner. Avrebbe, perché la circostanza non si è verificata. “La cena era di tre portate, ma dopo la prima è passato davvero tanto tempo prima che arrivassero le successive“, ha spiegato la russa. “Dopo il primo abbiamo aspettato un po’, non mi sembrava ben organizzato il tutto. Fatto sta che poi siamo andati via. Sinner? Era in ritardo, non l’abbiamo visto quando ce ne siamo andati. Swiatek era appena arrivata, Jannik no. E alla fine abbiamo deciso di non aspettarlo. Sono rimasta stupita e a dirla tutta anche un po’ arrabbiata”.