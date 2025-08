Pellegrini: "Yu Zidi bronzo a 12 anni, perché Mao a 14 non è ai Mondiali?". No comment sui flop di Ceccon

La Divina si toglie qualche sassolino dopo i flop di Thomas e l'exploit della baby stellina cinese: la domanda (senza risposta) sull'assenza di Alessandra a Singapore.

I sassolini di Federica Pellegrini. La Divina sta osservando con grande interesse i Mondiali di nuoto a Singapore, soprattutto le prove delle nuotatrici azzurre. Tra grandi soddisfazioni, legate ad esempio agli exploit di Simona Quadarella, c’è spazio anche per qualche delusione e per più di un interrogativo scottante. Perché – si chiede la Divina – la Cina manda ai Mondiali una 12enne e l’Italia tiene a casa una ragazza che di anni ne ha due in più? Per proteggerla da cosa o da chi? Domande riproposte nel corso di un’intervista concessa a La Stampa, in cui c’è spazio pure per un passaggio significativo su Thomas Ceccon.

Mondiali, gli exploit della 12enne cinese Yu Zidi

Ha fatto molto discutere la presenza ai Mondiali di Singapore di un’atleta-bambina, Yu Zidi. La cinese, quarta in due finali, ha vinto la medaglia di bronzo per aver nuotato in batteria nella 4×200, pur non avendo poi gareggiato nell’ultimo atto: “A 12 anni è davvero presto, sei in evoluzione dal corpo della ragazzina e quello della donna anche se una data giusta non esiste. Non è un ambiente che ti brucia: prima impari a conoscerlo e prima lo gestisci. Non parliamo di un casting di spettacolo, ci sono le federazioni e i tecnici a supporto. Infatti, mi domando come mai Mao (Alessandra, ndr), quattordicenne con il titolo italiano assoluto sui 200 stile libero, non ci sia”.

Pellegrini: “Perché Yu Zidi sì e l’italiana Mao no?”

Pellegrini una come Mao l’avrebbe portata ai Mondiali, a dispetto dell’età: “Lei non si sarà fatta il problema. Io alla sua età ero al Mondiale di Barcellona. Entrare in una squadra è delicato, se puoi farlo dalla porta secondaria è più semplice. Su, c’erano mille modi per farle approcciare in modo sano l’esperienza“. Da un stellina all’altra: Sara Curtis. “Non credo abbia problemi di pressione. È nelle condizioni di Tortu dopo aver battuto il record di Mennea, avrà gli occhi addosso e tocca a lei costruire il suo percorso senza guardare le aspettative altrui. Per il nuoto mi spiace che parta così presto per gli Usa, ma è una scelta di vita ed è giusto percorrerla”.

Pellegrini gelida su Ceccon: “Un bellissimo no comment”

Nessuna frecciata invece a Thomas Ceccon, con cui c’erano state ripetute frizioni nei mesi scorsi che avevano coinvolto pure il marito di Federica, il tecnico di Nicolò Martinenghi, Matteo Giunta. O forse, il gelido “no comment” della Divina alla domanda sull’olimpionico veneto è di per sé una replica esauriente. “Malintesi chiariti? Mi gioco un bellissimo no comment”. Nessuna parola, insomma, sui clamorosi flop di Ceccon, che ha mancato l’oro nella gara a lui più congeniale, i 100 dorso, e ha mancato la qualificazione alla finale nei 200. Non c’è neanche bisogno di lanciargli frecciatine, stavolta.