Mondiali, Ceccon nel mirino della critica: sui social è “presuntuoso e arrogante”. Il durissimo attacco di Sacchi

La medaglia d’oro olimpica manca la qualificazione alle semifinali dei 200 dorso con una tattica di gara sembrata superficiale e per lui arrivano critiche molto pesanti

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Thomas Ceccon non sta vivendo il Mondiale che avrebbe voluto. Ci sono due medaglie individuale (più una con la staffetta) ma è in dubbio che tutti si aspettavano qualcosa di più da un talento della sua levatura e l’eliminazione nelle batterie dei 200 dorso segna un momento molto complicato.

L’eliminazione nei 200 dorso

La mattina del nuoto italiano si apre con la delusione dell’eliminazione di Ceccon nelle batterie dei 200 dorso. Un risultato inatteso con l’azzurro che era arrivato a questi Mondiali con l’obiettivo di provare a fare il colpo grosso in tanate specialità (oltre che in staffetta) e che invece sta raccogliendo meno di quanto sperato. La bella prestazione di Christian Bacico sulla stessa distanza, e la qualificazione di Sara Curtis nelle semifinali dei 100 stile non tolgono l’amaro in bocca per una mattinata di gare che si sperava diversa per io colori azzurri.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’attacco di Sacchi

Thomas Ceccon comincia bene la sua batteria, dà la sensazione di essere in controllo e di poter passare tranquillamente il turno. E proprio nel corso della telecronaca Rai arriva l’avvertimento di Luca Sacchi che poi si lancia in una critica molto severa: “Ha un nuoto naturale ma dà sempre la sensazione di rischiare con questo suo atteggiamento. La solita grande facilità e purtroppo questa leggerezza finale, forse non ha visto la parte basse della vasca. Si specchia troppo in se stesso, un atleta di questa caratura che sa perfettamente quello che sta facendo in acqua, ha un talento e una sensibilità che gli permettono di farlo in maniera chiara, non puoi scivolare in sesta posizione in qualsiasi batteria. E’ capitato alle Olimpiadi e ora anche al Mondiale”

Le critiche dei social

Thomas Ceccon nel corso degli ultimi anni è diventato un personaggio capace di valicare i confini della piscina, i risultati conquistati a cominciare dall’oro alle Olimpiadi di Parigi parlano per lui. Intorno a lui si è creata una vera e propria aura anche per il suo atteggiamento e per il suo modo di fare anche lontano dalle gare. Ma l’eliminazione nei 200 dorso rischia di certificare un Mondiale decisamente sotto tono e sui social arrivano critiche molto dure: “Ceccon deve seriamente cambiare mentalità, sottovaluta e rischia sempre a ogni gara. Prima o poi paghi il conto e oggi quel conto è arrivato”.

La delusione per l’eliminazione in batteria è evidente tra i fan del nuotatore azzurro: “La cosa che mi manda fuori di testa – scrive Giada – è che sta veramente sprecando il suo talento. Qualcuno deve dargli uno scossone”. Ma c’è anche chi va giù duro: “A questo punto si può dire che è un presuntuoso chiacchierone?”. E ancora: “Un consiglio a Ceccon, forse invece di lamentarsi che se va bene i nuotatori guadagnano 15 mila euro a vittoria dovrebbe pensare ad arrivare in finale”. Molto critico anche Andrea: “Imbarazzante, la solita condotta di gara superficiale e arrogante”.