Simone Cerasuolo oltre l'oro mondiale: si ispira a Sinner, tifa Juventus e sulla F1 spiazza tutti, meglio Leclerc di Hamilton

Conosciamo meglio Simone Cerasuolo, primo campione del mondo nella storia italiana nei 50 rana: gli inizi sin da giovanissimo, i primi traguardi e le prime medaglie, le passioni sportive oltre al nuoto

In una giornata gloriosa per l’Italia ai Mondiali di Nuoto in fase di svolgimento a Singapore, Simone Cerasuolo si è ritagliato il suo posto nella storia della disciplina per il nostro Paese, conquistando l’oro nei 50 metri rana. Ed è la prima volta che un Azzurro vince una medaglia del metallo più pregiato in questa specialità e in questa distanza in una rassegna mondiale.

Come ha iniziato la sua carriera Simone Cerasuolo

Il 22enne originario di Imola, con il tempo di 26”54 (battendo il russo sotto bandiera neutrale Kirill Prigoda e il cinese Qin Haiyang), ha insomma fatto meglio di connazionali che hanno scritto anch’essi la storia di questa disciplina, come Domenico Fioravanti che fu bronzo nella rassegna mondiale di Fukuoka 2001. O pensiamo anche agli argenti di Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi.

Mai nessuno come Cerasuolo insomma, parlando sempre di rassegne mondiali. E questo, ad oggi, è il più grande exploit nella carriera di questo ragazzone di 188 cm e peso di 90 kg che ha iniziato a nuotare da piccolissimo per sposare l’attività agonista all’età di 7 anni, lasciando il calcio che inizialmente apprezzava di più.

Ma in realtà chi lo seguiva aveva notato che il ragazzo aveva del potenziale (complimenti per il fiuto), tant’è che Cerasuolo aveva firmato a livello juniores il record del mondo in vasca corta sempre sui 50 rana. In seguito l’ingresso nelle Fiamme Oro, da cui è partita la scalata ai vertici del nuoto.

I successi internazionali di Cerasuolo

Infatti l’imolese che si allena con Scozzoli ha poi ottenuto l’argento nei 50 rana agli Europei di Roma 2022, e il bronzo lo stesso anno ai Mondiali in vasca corta a Melbourne nella medesima distanza e specialità, assieme all’oro nella staffetta 4×50 mista con tanto di nuovo record mondiale grazie ad un tempo di 1’29”72. A proposito di staffette, sempre in vasca corta ma ai Mondiali di Budapest 2024, Cerasuolo aveva conquistato il bronzo nella 4×100.

Questo è solo un sunto dei principali piazzamenti del neocampione del mondo, la cui vita privata è letteralmente tale, nel senso che si conosce poco del Cerasuolo fuori dalle piscine (e ci sta pure, non è affar nostro frugare nel suo privato).

Il tifo per la Juve, la passione per la F1 e l’idolo Sinner

Si conoscono però le sue passioni sportive: nel calcio è tifosissimo della Juventus, mentre i suoi natali imolesi hanno contribuito alla passione per la F1. Lo scorso giugno Cerasuolo ad OA Sport aveva ammesso di preferire Charles Leclerc rispetto a Lewis Hamilton, e come altri sportivi contemporanei ha svelato inoltre di ispirarsi a Jannik Sinner (“Non ha solo un talento sconfinato, ma pure un’etica del lavoro clamorosa”).