Roma-Cannes, moviola: due rigori negati ma resta il gesto da applausi della curva

La prova dell’arbitro Perri nell’amichevole disputata ieri al Tre Fontane vivisezionata ai raggi X, il fischietto romano ha ammonito un sol giocatore

Mario Perri della sezione di Roma, la scelta per Roma-Cannes, è stato appena promosso in Can A-B. Premiato lo scorso anno con il prestigioso premio “Vincenzo Orlandini” rivolto a tutti i protagonisti che si sono distinti per meriti associativi e tecnici nel corso delle ultime stagioni sportive, ha una laurea in ingegneria aerospaziale, conseguita presso l’Università di Roma La Sapienza, e una carriera di arbitro che va avanti ininterrottamente dal 2009. Professionista lo è diventato nel 2020 arbitrando come prima partita Lucchese-Pergolettese con risultato 3-3. Il punto più alto della carriera è stato quello dell’assegnazione dei play-off ma vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti tra le due squadre

I giallorossi non avevano mai affrontato in precedenza il club francese.

L’arbitro ha ammonito un sol giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Di Giacinto e Monaco, l’arbitro ha ammonito solo Pineau.

Roma-Cannes, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo episodio degno di nota al 27′ quando spontaneamente arriva l’applauso di tutti i tifosi della Roma, essendo il 27 il numero di Julio Sergio, l’ex portiere giallorosso colpito dal dramma della morte del figlio 15enne. Sugli spalti c’era anche uno striscione: “Julio ti siamo vicini! Rip piccolo Enzo”. Proteste al 33′: Sugli sviluppi di un corner El Aynaoui viene trattenuto in area, con l’arbitro che non ravvisa gli estremi per il calcio di rigore. Primo giallo al 54′: Pineau interviene in maniera scomposta su Celik e viene ammonito dal direttore di gara. Al 75′ altra percussione di Wesley, che viene toccato una volta entrato in area di rigore: per il direttore di gara anche stavolta non c’è nulla. La Roma comunque finisce con il largo successo per 3-0.