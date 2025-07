Spagna-Germania, moviola: le tedesche come l’Italia, proteste per un rigore e ko ai supplementari

La prova dell’arbitro Alves a Zurigo nella semifinale degli Europei femminili analizzata ai raggi X, il fischietto brasiliano ne ha ammonite quattro

Classe ’80, Edina Alves – la scelta dell’Uefa per Spagna-Germania, ha una lunga esperienza internazionale. Nel 2018 ha diretto in Cile gare della coppa America, ha arbitrato diverse partite ai Mondiali 2019 in Francia, compresa la semifinale Inghilterra-Usa, ed ha preso parte anche a gare della coppa del mondo del 2023 in Australia ma vediamo come se l’è cavata ieri a Zurigo il fischietto brasiliano.

I precedenti tra le due squadre

Nei tre precedenti due vittorie tedesche e un pari: la Spagna non aveva mai vinto.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatrici

Coadiuvato dagli assistenti Back e Bevilaqua con la svedese Olofsson IV ufficiale, il portoghese Martins al Var e lo svizzero Fedayi San all’Avar, l’arbitro ha ammonito al 17′ pt Dabritz S. (Germania D) al 20′ pt Gonzalez Rodriguez E. (Spagna D), al 2′ sts Guijarro P. (Spagna D), al 6′ sts Paralluelo S. (Spagna D).

I casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 17′ pt, è per Dabritz per un fallo su Mariona. Ammonita al 19′ pt Esther Gonzalez Rodriguez per aver impedito alla Germania di organizzare un contrattacco. Al 48′ protesta la Germania che chiede un rigore per fallo di mano di Paredes in area ma l’arbitro lascia correre e l’impressione è che la palla tocchi solo la gamba. Sugli spalti i tifosi iberici cantano “Yes we can”. Si va ai supplementari sullo 0-0: al 2′ sts ammonita Guijarro che ferma una ripartenza e stessa sorte al 6′ sts per Paralluelo. Poi arriva il gol partita (bellissimo) di Bonmati che chiude il match e la Spagna va in finale dove affronterà l’Inghilterra.