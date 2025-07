Italia, beffa atroce agli Europei: un rigore generoso premia l'Inghilterra, il vaffa di Soncin e la bufera social

L'Italia è andata a un passo dal sogno contro le campionesse in carica, che l'hanno spuntata a due minuti dai calci di rigori. Web in rivolta contro l'arbitra croata Martincic

Dalle lacrime di Girelli per l’infortunio a quelle di tutte le azzurre per il sogno svanito nel peggiore dei modi. Con una doppia beffa atroce prima al 95′ e poi a un passo dai rigori, quando proprio un penalty generoso – che era stato per giunta parato da Giuliani – ha permesso all’Inghilterra di mettere la freccia sull’Italia e approdare alla finale degli Europei femminili. Sui social è bufera sull’arbitra Martincic, che si è beccata pure un “vaffa”da Soncin.

Italia, il sogno svanisce a un passo dai rigori

L’arbitraggio della croata Ivana Martincic ha creato non poco nervosismo in campo, soprattutto sulla gestione dei cartellini. In più di un’occasione, infatti, le campionesse in carica dell’Inghilterra avrebbero meritato dei gialli che non sono stati estratti. L’episodio che ha poi scatenato le proteste azzurre è quello che di fatto ha deciso la semifinale degli Europei andata in scena a Ginevra: il rigore assegnato a due minuti dalla fine del secondo tempo supplementare – sul risultato di 1-1 – per fallo di Severini su Mead.

L’azzurra si è professata innocente, ma Martincic è stata inamovibile tanto da non rivedere neppure l’azione al monitor. La stella Bronze ha affidato il penalty a Kelly: a nulla è servita la parata di Giuliani, perché poi la stessa Kelly ha insaccato il 2-1 che vale la finalissima contro Germania o Spagna sulla respinta della numero uno azzurra.

Il vaffa di Soncin e l’attacco di Linari

C’è stato un episodio al minuto 74, quando l’Italia era avanti di un gol grazie alla splendida rete realizzata nel primo tempo da Bonansea che fotografa la direzione di gara della 39enne arbitra che di recente ha diretto anche la finale di UEFA Women’s Champions League tra Arsenal e Barcellona a Lisbona.

Dopo aver lasciato correre su più di un intervento da giallo delle inglesi, la croata ha ammonito contemporaneamente Giuliani e il ct Soncin. Nella circostanza all’allenatore dell’Italia è scappato un “vaffa” catturato dalle telecamere, dovuto al fatto che non stava contestando una decisione arbitrale, ma chiedeva con vigore alla sua squadra di salire sul rinvio della portiera. Il rigore assegnato all’Inghilterra ha poi fatto storcere il naso a tutti, Elena Linari compresa. Ai microfoni della Rai l’azzurra ha detto: “Speravo che potesse rivedere l’azione al Var. Conosco Severini: se mi dice che non è rigore, non è rigore”.

Tutti contro Martincic: è bufera sui social

La delusione è tangibile. Uscire così fa male, e lo ha dichiarato anche Soncin, che ha preferito mantenere un profilo basso. Niente attacchi all’arbitra, solo la consapevolezza di essere arrivati a un passo dal sogno. “Aver tenuto testa alle campionesse ci deve dare tante convinzioni per il futuro. Non ci sono parole per descrivere le emozioni vissute, meritavamo un finale differente. Ci sono diverse situazioni difficili da commentare” ha spiegato il ct.

Sui social, invece, è vera e propria bufera. “Mi confermate che il calcio femminile e maschile hanno comunque in comune le ladrate?” scrive su X Salvatore. “Rigore inesistente” afferma Sam. “Arbitro, ho capito che deve andare l’Inghilterra in finale, ma così no” rincara Mari. “Direi che le inglesi hanno avuto tutta la fortuna che potevano avere con un gol al 96’ e un rigore inventato al 118’ che viene parato e poi ribattuto dentro” chiosa Pier Francesco.