Europei femminili: Italia-Inghilterra, orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Dopo 28 anni, l'Italia torna a giocarsi la semifinale di un Europeo. Di fronte l'Inghilterra campione in carica e finalista dell'ultimo Mondiale: tutte le info

Era il 1997 quando l’Italia femminile per la prima volta approda alle semifinali dell’Europeo: si spinge fino alla finale trascinata da Carolina Morace, ma in finale deve arrendersi alla Germania. 28 anni dopo, le Azzurre tornano a un passo dall’ultimo atto del torneo più prestigioso del continente. Dall’altra parte però c’è l’Inghilterra, campione in carica dell’Europeo, finalista dell’ultimo Mondiale e quarto nel ranking. E pensare che a quell’Europeo del ’97, la nazionale delle Tre Leonesse neanche si qualificò. Oggi i ruoli sono profondamente cambiati, ma la squadra di Soncin vuole riscrivere la storia.

Italia-Inghilterra, quando e dove si gioca

La prima semifinale di questo Europeo femminile tra Italia e Inghilterra è in programma per martedì 22 luglio alle ore 21. Si giocherà allo Stade de Geneve, lo stesso dove l’Italia ha conquistato la vittoria contro la Norvegia, grazie alla doppietta di Cristiana Girelli, e dunque l’accesso alla semifinale. Le Azzurre arrivano al penultimo atto del torneo dopo aver chiuso il girone al secondo posto dopo la vittoria contro il Belgio, il pareggio contro il Portogallo e la sconfitta indolore contro la Spagna.

Stesso risultato per l’Inghilterra alla fase a gironi: secondo posto dopo le due goleade contro Olanda e Galles e la sconfitta all’esordio contro la Francia. Ai quarti il miracolo: sotto di due gol contro la Svezia fino al 79′, in due minuti pareggiano e portano la sfida fino ai rigori dove riescono ad accedere alla semifinale. Chi vincerà la semifinale tra Italia e Inghilterra, affronterà la vincente dell’altra semifinale tra Germania e Spagna. Sarà il 27esimo confronto tra le due nazionali: la storia è dalla parte delle Azzurre con 11 vittorie contro 9, e 6 pareggi. Ma le Azzurre non battono l’Inghilterra dal 2012, ben 13 anni fa. L’ultimo precedente risale al febbraio del 2024 dove la squadra d Soncin in amichevole perse per 5-1.

Le probabili formazioni di Soncin e Wiegman

ITALIA (3-5-2): Giuliani; Di Guglielmo, Salvai, Linari; Oliviero, Caruso, Giugliano, Severini, Bonansea; Girelli, Cantore. Ct. Soncin.

INGHILTERRA (4-3-3): Hampton; Bronze, Williamson, Carter, Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; James, Russo, Hemp. Ct. Wiegman.

Italia-Inghilterra, dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra Inghilterra e Italia, valida per i quarti di finale dell’Europeo Femminile, si potrà vedere in diretta tv e in chiaro. Infatti la sfida sarà trasmessa dalla Rai su Rai 1 (numero 1 del Digitale Terrestre e 101 di Sky). Inoltre sarà disponibile anche in diretta streaming in chiaro su RaiPlay tramite app per dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegandosi al sito ufficiale: previa registrazione, basterà accedere e selezionare Rai 1 per guardare la partita.