Pallanuoto, Settebello stangato ai Mondiali: Iocchi Gratta squalificato per 4 turni, salterà anche gli Europei

L’universale punito in maniera severa per la ginocchiata al greco Argyropoulos nei quarti di finale a Singapore: finirà di scontare la sanzione nel prossimo evento internazionale

La stangata dopo la sconfitta: uscito contro la Grecia ai quarti di finale del torneo dei pallanuoto maschile ai Mondiali di Singapore 2025, il Settebello subisce anche la squalifica per 4 giornate di Matteo Iocchi Gratta, espulso ieri per una ginocchiata a un avversario. L’universale salterà anche parte degli Europei 2026.

Pallanuoto, l’eliminazione del Settebello a Singapore 2025

Altra brutta notizia per il Settebello, eliminato ieri dalla Grecia ai quarti di finale del torneo di pallanuoto dei Mondiali di Singapore 2025, al termine di una delle prestazioni più deludenti degli ultimi anni da parte degli azzurri. La gara, terminata sul punteggio di 17-11 per gli ellenici, è stata irrimediabilmente segnata dall’espulsione per gioco violento di Matteo Iocchi Gratta, reo di una ginocchiata in pieno volto, sferrata sott’acqua, a Stylianos Argyropoulos: nei 4’ minuti di inferiorità seguiti al cartellino rosso, gli ellenici sono passati dal 3-1 al 7-1.

Iocchi Gratta squalificato per 4 giornate: Europei a rischio

Oggi è arrivato il verdetto di World Aquatics in merito alla sanzione per Iocchi Gratta (in alto nella foto DeepBlueMedia – FIN): la commissione disciplinare ha inferto una dura punizione al 23enne della Pro Recco, squalificandolo per 4 giornate in campo internazionale. Iocchi Gratta salterà dunque le due ultime partite del Settebello a Singapore, ovvero la semifinale per il 5° posto contro il Montenegro di domani e la finale per il 5° o 7° posto in programma giovedì. Ma la notizia peggiore è che l’universale romano dovrà scontare le altre due giornate di squalifica nella prossima competizione internazionale, ovvero gli Europei di Belgrado, in calendario a gennaio 2026.

Le scuse di Iocchi Gratta

Una vera stangata per Iocchi Gratta e il Settebello, che non si aspettavano una punizione del genere: fino a poco tempo fa, espulsioni anche per gioco violento venivano punite con un turno o due di squalifica. Con l’introduzione della Var review, però, World Aquatics ha dichiarato guerra ai comportamenti violenti in acqua, inasprendo le pene per episodi come quello di cui è stato protagonista l’azzurro.

Iocchi Gratta, dal canto suo, già dopo la gara aveva pubblicamente fatto ammenda per quanto avvenuto. “Chiedo scusa alla squadra e alla pallanuoto italiana – ha detto l’universale – ringrazio compagni e staff che fino alla fine hanno provato a riprendere la partita. Non era mia intenzione colpire l’avversario, stavo facendo un movimento di bicicletta e non sono riuscito a fermarlo. Dispiace aver lasciato in meno i miei compagni”.