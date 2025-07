Ferrari, Michael Schumacher: 23 anni fa a Magny Cours il quinto Mondiale, Massa lo ricorda con affetto

Il 21 luglio 2002 Michael Schumacher vince il GP di Francia al termine di una gara rocambolesca, portando a casa il quinto titolo iridato ed eguagliando Juan Manuel Fangio. Ex Ferrari Massa lo ricorda con affetto

C’è stato un tempo in cui la Ferrari vinceva gare e mondiali di F1 a catinelle. Erano gli anni 2000. E’ stata l’epoca d’oro del GOAT Michael Schumacher, del guru Jean Todt, dello stratega Ross Brawn e del genio di Rory Byrne. Sembra passata una vita. Ancor di più a guardare quello che oggi è il Cavallino Rampante ripiombato in un tunnel (non si vince dal 2007/08) simile a quello a cui misero fine quelle figure.

Il 21 luglio 2002 vincendo il Gran Premio di Francia al termine di una gara rocambolesca a Magny Cours, Schumi portava a casa il quinto titolo iridato personale, il terzo con la Ferrari, eguagliando la cinquina di Juan Manuel Fangio. Ne avrebbe vinti altri due di titoli il Kaiser che proprio in queste ore è stato ricordato da Felipe Massa sui social seguendo un trend tutto brasiliano.

Schumacher, il 21 luglio 2002 raggiungeva Fangio

Una cavalcata vincente come mai nessuno prima di allora. Il 21 luglio 2002 Michael Schumacher vinceva il Gran Premio di Francia a Magny Cours e si laureava con ben 6 gare di anticipo campione del mondo per la quinta volta, la terza con la Ferrari dopo i primi due allori con la Benetton. Con quell’iride Schumi eguagliava Juan Manuel Fangio a quota 5, un record c he sembrava irraggiungibile. Sarebbero poi stati sette, limite raggiunto anche da Lewis Hamilton impegnato ora a riportare in alto la Ferrari.

Ferrari e Schumi imbattibili nel 2002

Tornando a quel 21 luglio, quella gara fu rocambolesca. Partito dietro Montoya, Michael aveva conquistato la testa della corsa dopo la prima sosta ma rientrando dai box aveva toccato la linea bianca e quindi penalizzato era diventato 2° dietro Raikkonen, all’epoca con la McLaren Mercedes. A pochi giri dalla fine però Iceman andò lungo sull’olio perso dalla Toyota di McNish spalancando così le porte dell’ennesimo successo a Schumacher.

Mai nessuno era riuscito a vincere un titolo mondiale con così largo anticipo. Fu quella una stagione leggendaria per Schumacher e per la Ferrari. Saranno in totale 11 le gare vinte dal Kaiser che finirà ogni GP sul podio. La rossa vincerà anche 4 gare con Barrichello, secondo nel mondiale piloti, e a mani basse il titolo costruttori. Bei tempi…

Con chi ti è piaciuto guidare? Massa ricorda Schumacher

Proprio in queste ore un altro ex pilota Ferrari, Felipe Massa che proprio del connazionale Barrichello, prese il posto al fianco di Schumacher ha ricordato il tedesco che come tutti sappiamo vive purtroppo isolato e allettato da quel maledetto incidente sulle nevi di Meribel del Natale 2013.

Come riportato da Formula1.it, seguendo un trend social molto popolare in Brasile, in cui si invitano gli utenti a condividere una “confessione positiva” riguardo un certo tipo di argomento, Felipe Massa rispondendo alla domanda “con chi ti è piaciuto di più guidare?” ha postato su Facebook e Instagram una storia con una foto che lo ritrae su uno scooter con Schumacher come passeggero.

Fonte: ANSA

Massa, che sta continuando la sua battaglia per il titolo 2008, e Schumacher hanno corso insieme solo nel 2006, l’ultimo anno di Schumi in Ferrari prima del ritiro, parziale falla F1 dove rientrò poi qualche anno dopo con la Mercedes. Felipe però faceva parte della famiglia Ferrari già da tempo, come tester e come pilota in prestito alla Sauber motorizzata Ferrari all’epoca, e ha sempre considerato Michael un maestro.