Il Motociclismo piange ancora: il 17enne Pau Alsina muore ad Aragon, a inizio luglio era toccato a Borja Gómez

Secondo lutto nel mondo del motociclismo a luglio: A 17 anni Pau Alsina non ha resistito alle gravi ferite alla testa subite in un incidente in allenamento ad Aragón dopo un highside nel curvone veloce

Il mondo del motociclismo, solitamente attraversato da rombi di motori e trionfi sul podio, si è ritrovato immerso in un silenzio assordante. Dopo Borja Gómez un altro lutto ha colpito il mondo del motorsport a due ruote: a perdere la vita dopo un incidente in pista è stato Pau Alsina vittima delle gravi ferite alla testa subite in un terribile highside in allenamento ad Aragón.

Un destino spezzato a 17 anni: Pau Alsina

Pau Alsina Sánchez aveva solo 17 anni. Il giovane pilota catalano è deceduto a seguito di un gravissimo incidente avvenuto sabato scorso durante una sessione di test privati sul circuito di MotorLand Aragón, in preparazione a una tappa del JuniorGP. Pau è caduto a causa di un violento highside, perdendo il controllo della sua moto. L’impatto al suolo è stato devastante, soprattutto alla testa. Nonostante i tempestivi soccorsi, il ricovero d’urgenza a Saragozza e un intervento neurochirurgico, il suo cuore ha smesso di battere dopo due giorni di agonia.

Due lutti in un mese: Borja Gómez era morto a inizio luglio

Questa storia si va ad unire inesorabilmente con quella di qualche settimana fa che aveva colpito invece Borja Gomez. In quel caso si trattava di un pilota spagnolo di 20 anni, ex protagonista del Mondiale Moto2. Borja aveva perso la vita per le gravi ferite riportate a seguito di una caduta avvenuta durante una sessione di prove della JuniorGP, una gara che fa parte del campionato europeo Stock 600 sul tracciato di Magny-Cours. Il 20enne di San Javier (regione di Murcia) era stato investito da un’altra moto in una carambola che s’è innescata in uno dei punti più veloci del tracciato, e che ha avuto per protagonisti diversi piloti.

La fragilità dietro la velocità

Competizioni differenti, una passione comune per i motori. Gli stessi che hanno messo fine alle loro vite troppo presto. Tanti progetti che non prenderanno mai forma, la prospettiva di una carriera che non avrà mai la controprova di cosa sarebbe potuta essere. Nel mezzo un mondo intero che li piange e che li ricorda come due bravi ragazzi, dotati di talento e ambizioni. Vittime, purtroppo, di tragiche fatalità. A pochi giorni dal weekend di gare proprio sul tracciato aragonese…