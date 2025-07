Borja Gomez, morto a 20 anni l'ex pilota di Moto2: fatale un incidente a Magny-Cours. I messaggi di Marquez e Nadal

Una carambola innescata durante le prove del JuniorGP Stock 600 a Magny-Cours è costata la vita al 20enne spagnolo Borja Gomez: nel 2022-2023 aveva corso 15 gare in Moto2

Una nuova tragedia sconvolge il mondo del motociclismo: Borja Gomez, attuale leader del campionato spagnolo di Superbike, ha perso la vita per le gravi ferite riportate a seguito di una caduta avvenuta durante una sessione di prove della JuniorGP, una gara che fa parte del campionato europeo Stock 600, prevista nel fine settimana sul tracciato di Magny-Cours. Il 20enne di San Javier (regione di Murcia) è stato investito da un’altra moto in una carambola che s’è innescata in uno dei punti più veloci del tracciato, e che ha avuto per protagonisti diversi piloti.

Le 15 gare in Moto2 e quei 4 punti conquistati a Valencia

Gomez, 20 anni appena compiuti, si era fatto conoscere al grande pubblico partecipando nel 2022 al campionato mondiale di Moto2 con il team Fantic (sostituendo Jorge Navarro), ottenendo come miglior risultato un 12esimo posto nella tappa conclusiva di Valencia, unica delle 15 gare disputate in carriera (aveva esordito poche settimane prima a Sepang: nel 2023 avrebbe poi corso altre 13 gare) nelle quali era riuscito ad andare a punti.

Dopo aver disputato alcune gare con Kawasaki nella passata stagione nel campionato europeo Supersport, quest’anno era in vetta al campionato spagnolo di Superbike, oltre che in quello JuniorGP Stock 600, dove aveva chiuso secondo nella tappa dell’Estoril e primo a Jerez. Nel 2021 si era laureato campione spagnolo Supersport e da allora la sua carriera aveva preso il volo, con un altro risultato di rilievo arrivato grazie al secondo posto nel campionato Superbike 1000.

Il cordoglio da Marc Marquez e Nadal

In tantissimi del mondo del motorsport, in particolare del motociclismo stanno lasciando i rispettivi messaggi di cordoglio in rete in una giornata davvero tragica per la Penisola Iberica che ha perso in mattinata il calciatore Diogo Jota. E dire che la scorsa settimana un pilota amatoriale italiano aveva perso la vita in gara. Tra i tanti messaggi anche il leader della MotoGP, Marc Marquez: “Un giorno triste per lo sport, tutto il mio cordoglio e il sostegno per gli amici e la famiglia di Borja”.

Ma anche la leggenda dello sport spagnolo, il tennista Rafa Nadal ha voluto scrivere un pensiero per il connazionale: “20 anni… Le mie più sentite condoglianze a tutta la famiglia e agli amici di Borja Gómez per il tragico incidente di Magny-Cours. Riposa in pace, Borja”