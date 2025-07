Capirossi scuote Bagnaia: "Non deve ascoltare nessuno". Da Capirex bordate su Marquez, la Honda e Bezzecchi

Loris Capirossi fa un bilancio del Mondiale MotoGP a metà stagione tra promossi e bocciati, sorprese e delusioni. Capirex striglia Bagnaia in crisi, elogia Marquez e ne ha anche per Aprilia e Honda

La MotoGP si gode la sosta estiva. Ma la il fine settimana di Brno e in generale la prima parte della stagione suggeriscono ancora tante riflessioni. Specie se a farle è un grande campione come lo è stato Loris Capirossi. L’ex iridato in 125cc e 250cc con all’attivo 9 successi nella classe regina. Capirex fa un bilancio al giro di boa tra delusioni e sorprese ma soprattutto si ferma sui due argomenti più dibattuti, il dominio di Marc Marquez e la resa quasi incondizionata di Pecco Bagnaia.

Marquez domina, Capirossi lancia un messaggio

Un dominio assoluto quello di Marquez. Il pallottoliere recita 11 vittorie su 12 Sprint disputate e 8 successi in gara. Distacchi abissali, in gara e nella classifica piloti nei confronti dei suoi avversari. Nessuno alla sua altezza, almeno per ora. Ma per Loris Capirossi intervistato dal Corriere dello Sport, “non è una sorpresa, perché lo conosco bene”. Capirex ci va giù pesante: “Al giorno d’oggi chi mette in dubbio il suo talento, devo dirlo, non capisce niente di moto. Marc ha enormi qualità, la Ducati è la miglior moto in pista”

Fonte: Ansa

Capirex striglia Bagnaia: “Deve reagire”

Nonostante Dall’Igna che ha parlato di “miglior week end della sua stagione”, i risultati di Brno hanno fatto esclamare a Bagnaia alle prese coi soliti problemi, di “essere diventato scarso”. Il tunnel in cui è entrato Pecco con la GP25 quest’anno sembra non far intravedere la luce al due volte campione del mondo. Capirossi allora decidere di scuotere il pilota torinese:

Secondo me Pecco non ha bisogno di consigli da parte di nessuno. Non ha bisogno di dimostrare di essere un campione, perché lo ha già fatto, e può farlo ancora. Deve ritrovare il feeling nella moto, anche quello con sé stesso, e dare gas. Non sono io a dovergli dire cosa fare, lui ritornerà senza problemi.

Aprilia sorpresa, Honda delusione

Infine Loris Capirossi si è soffermato sul Mondiale MotoGP a metà stagione tra promossi e bocciati, sorprese e delusioni. “La MotoGP sta offrendo un bello spettacolo – ha detto l’attuale rappresentante della Dorna nella Direzione Gara – Ducati ma non solo. Bezzecchi sta facendo molto bene: sta portando l’Aprilia sulla strada giusta, sta crescendo. Le pole di Fabio Quartararo hanno confermato una Yamaha che a sprazzi è davvero veloce. Delusione? Forse la Honda, a parte la vittoria di Zarco a Le Mans, in condizioni estreme, pensavo di vedere qualcosa in più”.