Ivanisevic distrugge Tsitsipas, replica al veleno: "Non si può dire più niente, solo il padre può allenarlo"

L'ex campione croato (ed ex coach di Djokovic) commenta a modo suo la fine della collaborazione col greco, che lo ha "licenziato" dopo un'intervista particolarmente cruda.

Volano gli stracci tra Stefanos Tsitsipas e Goran Ivanisevic. L’addio elegante del greco al coach croato nascondeva evidentemente sotto il tappeto tensioni e veleni che invece l’ex campione di Wimbledon nel 2001, e soprattutto a lungo ex allenatore di Novak Djokovic, ha preferito tirar fuori senza troppi fronzoli. Pepatissima la replica al tennista ateniese, sprofondato in 29ma posizione nel ranking ATP e protagonista di una caduta che sembra inarrestabile. La collaborazione con Ivanisevic, infatti, è durata poco meno di due mesi. E ora Tsitsipas molto probabilmente tornerà sotto le cure del papà Apostolos. Forse l’unico in grado di sopportare i suoi sbalzi d’umore.

Tsitsipas e il licenziamento lampo di Ivanisevic

Assunto a maggio all’indomani del flop al Roland Garros, che aveva fatto seguito al disastro agli Australian Open, Ivanisevic è stato messo alla porta da Tsitsipas a fine luglio, dopo neanche due mesi di partnership. Più dei risultati negativi, devono essere state le parole di Goran a un’emittente slovena ad aver ferito l’iracondo Stefanos: “Lui è tutto un ‘io voglio, io voglio’, ma poi non fa nulla. Non vedo nessun progresso. Sono rimasto scioccato: non ho mai visto un giocatore in una condizione così bassa come la sua. Con il mio ginocchio e alla mia età sono tre volte più preparato di lui“. Apriti cielo.

Dal greco parole amarissime verso il coach croato

Nonostante le parole di circostanza su Instagram – “Lavorare con Goran Ivanisevic è stata un’esperienza breve ma intensa, un capitolo davvero prezioso della mia carriera. Provo solo rispetto per lui” – Tsitsipas ha poi tratteggiato un quadretto tutt’altro che idilliaco del croato in un’intervista al portale Sports Dna: “È molto difficile lavorare con dittatori e persone che parlano male di te e con cui senti che non c’è un legame né con te né con la tua squadra”. Insomma, un’autentica bordata. Molto diversa dall’addio edulcorato e gentile affidato ai social. Ma Ivanisevic ha replicato per le rime.

La replica di Ivanisevic a Tsitsipas: “Torna da papà”

Nel commentare il suo licenziamento, Ivanisevic ha restituito a Tsitsipass pan per focaccia, minimizzando la portata delle sue dichiarazioni e replicando invece al vetriolo a quelle del greco. “È stato tutto ingigantito, non l’ho insultato, gliel’ho detto in faccia, non alle spalle”, ha chiarito Goran. “Sembra ormai che non si possa dire più niente. Ho espresso i miei giudizi con sincerità, per stimolare una reazione. È così che funziona con questa generazione, lo vedono tutti e ieri gliel’ho detto di nuovo: non cambierà nulla finché non sistema qualcosa nella sua testa. In questo momento – la chiosa di Ivanisevic – solo il padre può allenarlo“.