Wimbledon, Ivanisevic non ha dubbi: “Sinner e Alcaraz anni luce avanti”. Poi la brutale verità su Tsitsipas

Hanno fatto scalpore le parole dell’ex tennista, ora coach del greco Tsitsipas, che non ha usato giri di parole: “Non è in forma né dal punto mentale né fisico”

Goran Ivanisevic non usa giri di parole per parlare del momento di Stefanos Tsitsipas. Il greco è stata una delle teste di serie cadute nel primo turno di Wimbledon e ora il suo coach lo invita a darsi una scossa. Ma l’ex tennista e ora allenatore, parla anche di Sinner e Alcaraz e del possibile inserimento di Djokovic nella corsa al torneo inglese.

Le parole su Tsitsipas

In un mondo in cui si cerca sempre la diplomazia, Goran Ivanisevic ha deciso di perseguire una strada completamente diversa. Da poco ha cominciato il suo rapporto di lavoro con Stefanos Tsitsipas e sembra intenzionato a impostarlo sull’onestà più brutale. Le sue parole negli ultimi giorni hanno fatto il giro del web: “Sapevo che a Wimbledon le cose non sarebbero andate bene. Non è in forma né fisicamente né mentalmente. Deve fare dei grandi cambiamenti soprattutto fuori dal campo. Sulle cose di campo possiamo lavorare insieme, sul resto deve essere lui a fare qualcosa. E’ quello che gli sta procurando i problemi principali”.

La verità di Goran

Nella sua intervista a Clay, l’ex tennista croato non usa mezzi termini per definire la situazione del greco e i cambiamenti che deve apportare: “Fisicamente è un disastro, gli ho detto di prendersi una pausa per recuperare dal problema alla schiena. Ma la verità è che non c’è nessuna ricetta magica, non puoi giocare a tennis se non ci sei al 100% con la testa. Ma anche dal punto di vista fisico, non riesco a capire come uno del suo livello possa essere in una condizioni fisica così terribile”.

Le parole su Alcaraz e Sinner

Ivanisevic analizza in maniera molto netta la situazione attuale del mondo del tennis: “In questo momento alle spalle di Alcaraz e Sinner non ci può essere nessuno. Solo Djokovic. Ci sono tanti giocatori che si allenano sapendo che non potranno mai vincere uno slam. Jannik e Carlos stanno giocando a un altro livello, sono anni luce davanti agli altri. Basta guardare la finale del Roland Garros. Anche Zverev che è il numero 3 del mondo sembra lontanissimo, anche se lui è uno di quelli che in futuro possono vincere uno slam”.

E come sempre Ivanisevic è pronto a scommettere su Djokovic: “E’ il miglior giocatore su questa superficie, qui ha battuto due volte Sinner. Il futuro? Non vedo perché non potrebbe continuare a giocare fino al 2028”.